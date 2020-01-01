هلال القدس بطلا لبطولة محمد ابو خضير والوصافة لصورباهر

القدس المحتلة / سما /

على ملعب صور باهر أختتمت مساء امس الاول الجمعة بطولة شهيد الفجر "النسخة السابعة" بتنظيم ورعاية نادي العاصمة "الاكاديمية الفلسطينية للموهوبين رياضيا"، وقد شارك بالبطولة ستة اندية مقدسية هي: نادي العاصمة "المنظم"، نادي هلال القدس، نادي صور باهر "المستضيف"، نادي ابناء بيت حنينا، مركز شباب مخيم شعفاط ونادي جبل المكبر، فيما أشرف على تحكيم البطولة التي تواصلت على مدار ثلاثة ايام متتالية الحكام: بديع ابو صبيح، محمد ابو كف، محمود صلاح، علاء عوّاد محمد عبد محمود عميرة، علاء ادكيدك.

وقد أقيم حفل التتويج بحضور رئيس نادي العاصمة جمال عديلة ووالد ووالدة شهيد الفجر حسين ابو خضير وام الرائد، ونائب الرئيس اياد قدسي والمشرف الرياضي لفرق النادي ماهر مفارجة، ومدير الفرق الرياضية بالنادي خالد الصياد، والمشرف الرياضي لنادي صورباهر ناصر عميرة، وممثلي ومدربي الاندية والفرق المشاركة.

بدأ حفل التتويج بكلمة رئيس النادي جمال عديلة الذي بارك لنادي هلال القدس تتويجه بالبطولة الغالية والتي تحمل اسم شهيد الفجر الفتى محمد ابو خضير، وأشاد عديلة بحكام البطولة واللجنة الفنية العليا برئاسة الاخوة ماهر مفارجة وفراس ابو ميالة وخالد الصياد وعلاء عواد، كما أبرق عديلة مهنئا الحركة الرياضية الفلسطينية وعلى رأسها اللواء جبريل الرجوب في افتتاح ثلاثة مشاريع حيوية واستراتيجية ستساهم في تدعيم مأسسة حركتنا الرياضية الوطنية.

من ناحيته أشاد ماهر مفارجة بكلمته لمدربي الفرق المشاركة بأهمية هذه اللقاءات بين فرق الاندية المقدسية لرفع جهوزيتها من جميع النواحي، ولخلق حالة حراك رياضي وهو ما يسعى له نادي العاصمة من خلال عدة برامج ونشاطات سيطلقها قريبا من خلال مؤتمر صحفي.

فيما وجه والد شهيد الفجر حسين ابو خضير كلمة شكر من خلالها نادي العاصمة وكافة الاندية المشاركة وبارك لنادي هلال القدس وللفرق الباقية المشاركة بهذه البطولة السنوية والتي تقام لتخليد اسم الشهيد محمد ابو خضير.

وقدم نادي صور باهر درعا تذكاريا لوالد الشهيد مقدم من ادارة نادي صورباهر، وقامت ادارة نادي العاصمة وكبار الضيوف بتتويج فريق هلال القدس بطلا للبطولة وصورباهر الوصيف ونال لاعب جبل المكبر وديع ابو دهيم جائزة هداف البطولة من جبل المكبر، ونال وفا السلايمة من نادي العاصمة جائزة افضل لاعب، وحارس مرمى نادي صور باهر مؤمن عطيه جائزة افضل حارس، وحصل جبل المكبر على المركز الثالث ونادي العاصمة على المركز الرابع.