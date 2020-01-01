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الفيفا يخاطب فلسطين للمشاركة في بروفة مونديال قطر

الأحد 26 يوليو 2020 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الفيفا يخاطب فلسطين للمشاركة في بروفة مونديال قطر


رام الله / سما /

خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا", 22 اتحادا عربيا من بينهم نظيره الفلسطيني, للمشاركة في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر العام القادم, على نفس الملاعب التي ستحتضن لقاءات كأس العالم 2022.

ودعا جياني إنفانتينو رئيس "الفيفا", الاتحاد الفلسطيني للمشاركة في كأس العرب, ليكون ضمن 22 منتخبا في المسابقة.

وذكر إنفانتينو أن موعد البطولة سيكون خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2021, خاصة أنها ستكون "بروفة" لتجربة ملاعب قطر قبل استضافة نهائيات كأس العالم, التي ستجري لأول مرة في نوفمبر وديسمبر 2022.

ومن المتوقع أن يوافق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على خطاب "الفيفا", بعدما وصل لمكتب جبريل الرجوب رئيس الاتحاد خلال الساعات الماضية, لا سيما أن المسابقة ستحظى بمتابعة كبيرة من مختلف أنحاء العالم.

#الفيفا #قطر #مونديال قطر #فلسطين

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