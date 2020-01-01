كونتي يرد على أنباء انضمام ميسي إلى إنتر ميلان

وكالات / سما /

علق أنطونيو كونتي، مدرب نادي إنتر ميلان، على الأنباء التي ربطت ليونيل ميسي قائد برشلونة، بالانتقال إلى النيراتزوري، مشدداً على أن هذا السيناريو مستحيل.

وفاز إنتر ميلان على جنوى، مساء اليوم السبت، بثلاثة أهداف دون مقابل، ليصعد فريق أنطونيو كونتي للمركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 76 نقطة، مستغلاً تعادل أتالانتا مع ميلان.

وقال المدرب الإيطالي في المؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة فريقه ضد جنوى: “ميسي؟ لقد أوضح ماروتا ذلك، ليو بعيد جداً عن إنتر ميلان، أنتم تفكروا في كرة قدم خيالية وعندما تصنعوا كرة خيالية يكون فريقكم الأول هو إنتر ميلان”.

وأضاف: “نتواصل مع ميسي؟ هذا هراء وشائعات مزيفة تماماً، لا تصدقوا هذه الأخبار الكاذبة! ميسي لن ينضم إلى إنتر ميلان حتى في كرة القدم الخيالية”.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة خلال الصيف القادم، وهناك مفاوضات بين والد البولجا وإدارة العملاق الكتالوني لتجديد العقد بينهما لموسمين آخرين، ولكن الطرفان حتى الآن لم يتوصلا لأي اتفاق نهائي.