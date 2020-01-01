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هل يلحق مبابي بلقاء أتالانتا في دوري الأبطال؟

الأحد 26 يوليو 2020 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل يلحق مبابي بلقاء أتالانتا في دوري الأبطال؟


وكالات / سما /

كشف نادي باريس سان جيرمان, عن طبيعة إصابة نجمه كيليان مبابي، التي تعرض لها خلال مواجهة سانت إيتيان في نهائي كأس فرنسا.

وأوضح سان جيرمان في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن مبابي يعاني من التواء في الكاحل الأيمن, وأنه "ستتم إعادة تقييم الوضع خلال 72 ساعة من وجهة النظر الطبية".

ولم يحدد بطل فرنسا المدة التي سيحتاجها اللاعب قبل العودة للملاعب من جديد, إلا أن مشاركته غير معروفة في الدور ربع النهائي ضد أتالانتا يوم 12 أغسطس المقبل.

وتؤكد التوقعات أن اللاعب بحاجة للراحة 15 يوما على الأقل, ما يعني إمكانية عدم لحاقه بمباراة فريقه في دوري أبطال أوروبا.

يشار إلى أن مبابي من الأسماء المؤثرة في كتيبة الفريق "الباريسي" المتوج بالدوري والكأس هذا الموسم، بعدما سجل 30 هدفا وصنع 18 في 34 مباراة هذا الموسم.

#دوري ابطال اوروبا #مبابي #باريس سان جيرمان

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