جاتوزو: يمكننا كتابة التاريخ أمام برشلونة بشرط واحد

وكالات / سما /

قال المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو، المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي، أن فريق الجنوب الإيطالي يمكنه كتابة التاريخ أمام برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

و يلعب البارتينوبي ضد برشلونة في إياب دور الستة عشر من المسابقة مطلع أغسطس المقبل في ملعب الكامب نو، مع العلم أن نابولي لم يسبق له الوصول لدور الثمانية في التشامبيونزليج من قبل.

و صرح جاتوزو لشبكة دازن مساء السبت قائلاً ” يمكننا صناعة التاريخ في ظرف أسابيع بسيطة، لأن نابولي لم يسبق له الوصول لربع نهائي الابطال من قبل”.

و أضاف مفيداً ” كل ذلك سيتحقق بشرط عدم الوقوع في أي خطأ و لو بسيط ضد برشلونة، يجب أن نلعب 95 دقيقة في الإياب برؤوس مرفوعة، نحن في نصف الطريق و هم كذلك”.

و استطرد المدرب ” الجمهور يعتقد أن العبور سهل ولكنه ليس كذلك ، نحن بحاجة لنكون الفريق الذي يفكر في الملعب و يغطي المساحات بالطريقة المثلى مع الحفاظ على التركيز الكامل”.