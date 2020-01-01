محمد صلاح يلمح إلى إمكانية رحيله عن ليفربول

وكالات / سما /

ألمح الدولي المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، إلى إمكانية رحيله عن الريدز، في المستقبل.

النجم المصري ارتبط دائمًا بالانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة، بعدما لعب دورًا رئيسيًا في فوز الريدز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث سجل 19 هدفًا وصنع 10 آخرين في البريميرليج.

وقال صلاح في تصريحاات نقلتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “أريد فقط الاستمتاع اليوم والاستمتاع باللحظة، لا أحد يعرف المستقبل وماذا سيحدث. دعنا نرى ما سيحدث”.

وأضاف: “لكن في الوقت الحاضر، فزنا بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز، وأنا سعيد، دعونا نرى ما سيحدث في المستقبل، لكني سعيد للغاية بالفوز وتحقيق تلك الألقاب”.

وحصد اللاعب صاحب الـ28 عامًا لقب الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي في موسمي 20172018 – 20182019، وشكل جزءًا من خط هجوم ليفربول المميز مع كل من، ساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

جدير بالذكر أن صلاح كان قد انتقل إلى الريدز في صيف عام 2017 قادمًا من روما الإيطالي، وتوج مع الفريق بأربعة ألقاب منذ ذلك الحين.