شاهد الصور: جيش الاحتلال الإسرائيلي يراقب الأوضاع في الشمال عن كثب

القدس المحتلة / سما /

يواصل الجيش الإسرائيلي بمختلف وحدات الانتشار على الحدود الشمالية ومراقبة الأوضاع عن كثب تحسبا لأي هجوم متوقع لحزب الله على أهداف إسرائيلية.



وقالت القناة 7 العبرية إن تقييم الجيش يرى أن حزب الله يخطط للقيام بعملية انتقامية لمقتل أحد عناصره في استهداف منسوب لإسرائيل بسوريا الأسبوع الماضي.



وحسب ما نشرت قناة الميادين أمس، فإن إسرائيل أرسلت رسالة عبر الأمم المتحدة إلى حزب الله يحذره من أي عمل انتقامي ستكون عواقبه وخيمة، فيما ادّعت أنها لم تكن تنوي قتل عنصر حزب الله وأنها لم تكن تعلم بتواجده خلال الهجوم على دمشق قبل أيام.