  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شاهد الصور: جيش الاحتلال الإسرائيلي يراقب الأوضاع في الشمال عن كثب

الأحد 26 يوليو 2020 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد الصور: جيش الاحتلال الإسرائيلي يراقب الأوضاع في الشمال عن كثب


القدس المحتلة / سما /

يواصل الجيش الإسرائيلي بمختلف وحدات الانتشار على الحدود الشمالية ومراقبة الأوضاع عن كثب تحسبا لأي هجوم متوقع لحزب الله على أهداف إسرائيلية.
 
وقالت القناة 7 العبرية إن تقييم الجيش يرى أن حزب الله يخطط للقيام بعملية انتقامية لمقتل أحد عناصره في استهداف منسوب لإسرائيل بسوريا الأسبوع الماضي.
 
وحسب ما نشرت قناة الميادين أمس، فإن إسرائيل أرسلت رسالة عبر الأمم المتحدة إلى حزب الله يحذره من أي عمل انتقامي ستكون عواقبه وخيمة، فيما ادّعت أنها لم تكن تنوي قتل عنصر حزب الله وأنها لم تكن تعلم بتواجده خلال الهجوم على دمشق قبل أيام.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
34293

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل:حماس الخارج تُنتِج أسلحةً متطورّةً كاسرة للتوازن وتُجنِّد علماء

غزة: تفاصيل مثيرة عن تهديد مدير بنك استمر أكثر من عام

وزير الخارجية الإسرائيلي يعلق على الرسالة التي نقلتها الأمم المتحدة من تل أبيب لـ"حزب الله"

اسرائيل تبعث رسالة تحذير لحزب الله عبر الامم المتحدة.. اليك تفاصيلها

تفاصيل جديدة في جريمة معصرة ملوي المصرية.. رماهم والدهم تحت القطار بدم بارد!

صحافي سعودي يثير غضبا بعد إساءته للصحابي خالد بن الوليد – (تغريدة)

الهيئة المستقلة تطالب بالتحقيق في تعرض مواطن للتعذيب لدى الشرطة بغزة

الأخبار الرئيسية

720202634332160

اعتقال داعية بارز من غزة في السودان "صورة"

اسرائيل : حزب الله يواصل البحث عن هدف و حالة التأهب ستستمر لفترة طويلة

860x484 (2)

لن يسلم جثمان الشهيد عريقات.. غانتس يشدد شروط تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين

767

مقتل أمين سر فتح في بلاطة البلد ومحافظ نابلس يعلن تشكيل لجنة تحقيق

الحكومة : الإجراءات على ما هي عليه والاثنين سنعلن عن الإجراءات الخاصة بالعيد