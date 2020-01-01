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فلسطينيون يدعون مغنية كندية لإلغاء حفلها في تل أبيب

الأحد 26 يوليو 2020 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطينيون يدعون مغنية كندية لإلغاء حفلها في تل أبيب


القدس المحتلة / سما /

دعت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية، المغنية الكندية سيلين ديون للاستجابة لدعوة 50 فنانًا فلسطينيًا بإلغاء حفلها في تل أبيب، وعدم المشاركة في تلميع صورة الاحتلال الإسرائيلي.

ومن المقرر أن تعقد حفلات ديون في "ياركون بارك" الذي بُني على أنقاض قرية جريشة الفلسطينية التي تم تطهيرها عرقيًا بعد طرد سكانها الأصليين قسرًا في عام 1948، في حين لم يُسمح لهم مطلقًا بممارسة حق العودة بموجب قوانين الفصل العنصري لدى الاحتلال.

وكان مجموعة من الفنانين والموسيقيين الفلسطينيين والعالميين، قالوا في عريضةٍ نشروها، إن النظام الإسرائيلي اليميني المتطرف يستغل جميع الحفلات التي يقوم بها الفنانون الدوليون لتبييض صورته بعد انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان الفلسطيني.

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