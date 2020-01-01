اسرائيل : حزب الله يواصل البحث عن هدف و حالة التأهب ستستمر لفترة طويلة

القدس المحتلة / سما /

تشير تقديرات المنظومة الامنية الإسرائيلية، الى أن حالة التأهب بالمنطقة الشمالية، ستستمر فترة طويلة، وذلك خوفا من قيام حزب الله بالرد على مقتل أحد عناصره.



وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، التي أوردت الخبر صباح اليوم الأحد، يقدر الجيش الإسرائيلي، أن حزب الله يواصل البحث عن نقطة ضعف إسرائيلية، لتنفيذ الرد.



وقالت الصحيفة إن تقديرات الجيش الإسرائيلي، تؤكد أن عملية الرد الانتقامية من حزب الله هي أمر مؤكد، ولذلك فإن حالة التأهب ستستمر لفترة طويلة.



وزعمت "معاريف" أن حزب يهدف الى تنفيذ رد محدود، مثل اطلاق صواريخ موجهة تجاه مركبات الجيش، أو قنص أحد الجنود الإسرائيليين، على حدود لبنان.



وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب وعزز قواته على الحدود الشمالية، منذ عدة أيام، تحسبا لرد محتمل من قبل حزب الله على مقتل أحد عناصره بالهجوم الإسرائيلي بسوريا.