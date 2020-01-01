رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس)، الصادرة اليوم الأحد، تسجيل 5 وفيات و382 اصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين، وتوقع وزارة الصحة تراجع الأرقام خلال الأيام المقبلة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

5 وفيات و382 إصابة بـ"كورونا" و627 حالة تعافٍ

مصرع طفل تناول مادة حارقة ومواطنة غرقا وإصابة آخرين في غزة

تأجيل امتحان القدرات للمتقدمين للوظائف التعليمية حتى التاسع من آب المقبل

الرئيس يأمر بالتحقيق الفوري في الأحداث المؤسفة التي أدت إلى استشهاد أمين سر فتح في بلاطة البلد

الشرطة تداهم أوكار تجار المخدرات رغم الانشغال بـ"كورونا"

ملحم: الإجراءات على ما هي عليه وغدا سنعلن عن الترتيبات الخاصة بالعيد

152 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي في النصف الأول من العام 2020

الرجوب: القاء القبض على أربعة متورطين في حادثة "محاكمة الطفل ميدانيا" في جنين

ترقب في الولايات المتحدة مع قرب اختيار بايدن نائبته لانتخابات تشرين الثاني

بعد شهرين على مقتل جورج فلويد.. الولايات المتحدة منقسمة حول عواقب الاحتجاجات

القضاء الأردني يقرر وقف نقابة المعلمين عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين

"كورونا" يهلك عائلة كاملة في السلفادور

تظاهرة في القدس ضد نتنياهو واستطلاع يظهر استياء من أدائه حتى في اوساط اليمين

"الأيام":

5 وفيات وتسجيل 382 إصابة جديدة بـ"كورونا"

"الصحة" تتوقع تراجع الأرقام خلال الأيام المقبلة

ملحم: الإجراءات على ما هي عليه والإثنين سيعلن عن الإجراءات الخاصة بالعيد

167 إصابة جديدة بـ"كورونا" في القدس الشرقية

مستوطنون يحرقون أراضي زراعية في حوارة ومواجهات مع قوات الاحتلال في الخليل

تشكيل جهاز "مباحث كورونا" في قطاع غزة وتواصل تجهيز مركز جديد للحجر الصحي

152 مليون دولار أرباح "العربي" في النصف الأول من العام الحالي

جنين: اعتقال أربعة أشخاص لعلاقتهم بإقامة "محاكمة ميدانية" لفتى في الشارع

منظمة اسرائيلية: "القدس الكبرى"..الخطوة الأولى في عملية الضم

الكونغرس الأميركي يمرر قانون تمويل اسرائيل بـ 40 مليارا للعشر سنوات المقبلة

مصادر عبرية: إسرائيل حذرت حزب الله من الرد على مقتل أحد عناصره في سورية

الأردن يقرر تشغيل المطارات في الخامس من الشهر المقبل

للأسبوع الخامس.. آلاف الإسرائليين يتظاهرون ضد نتنياهو مطالبين باستقالته

جونسون: الجائحة سوف تنتهي بحلول منتصف العام المقبل

"القدس":

4 وفيات و382 إصابة جديدة بكورونا

مستوطنون يضرمون النار بحقول زيتون في حوارة.. واعتقالات طالت فتاة من جنين

القوى الوطنية والإسلامية تندد بسياسة الإبعاد عن القدس والأقصى وانتهاك حرمة المقدسات والمؤسسات

نادي الأسير يغلق جميع مقراته باستثناء المملوكة له برام الله وقلقيلية وقدورة فارس يؤكد مواصلة القيام بدوره

7 حالات وفاة و 1021 إصابة جديدة بالفيروس في اسرائيل

152.1 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي بالنصف الأول من العام 2020

"عير عميم": خطة الضم تدمر السلام وحل الدولتين وترسخ واقع الفصل العنصري

645.316 وفاة وأكثر من 16 مليون إصابة بالوباء

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو وحكومته

كوخافي يتفقد قواته على الحدود الشمالية وترقب لرد متوقع من "حزب الله"

سلسلة بشرية في غزة رفضا لخطة "الضم" و"صفقة القرن"