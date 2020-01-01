اعتقالات ومواجهات في القدس خلال تظاهرات ضد نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، بعد منتصف الليلة الماضية، نحو 12 إسرائيليًا بعد مشاركتهم في تظاهرات شهدتها مدينة القدس المحتلة، ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحكومته، بسبب قضايا الفساد، والفشل في التعامل مع أزمة فيروس كورونا وما تبعه من أزمات اقتصادية.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن مواجهات اندلعت بين المتظاهرين وأفراد الشرطة الإسرائيلية، بعد رفضهم إخلاء الساحة التي كانوا يتواجدون بها، ما دفع الشرطة لاستخدام العنف بهدف إخلائها، مستخدمين أدوات الشغب من بينها خراطيم المياه، وسيارات المياه العادمة.

ونظمت تظاهرات مماثلة في قيسارية وتل أبيب، ورمات غان، ومناطق مختلفة من إسرائيل، حيث أصيب أحد المستوطنين في منطقة شعار هنيغف بالنقب الغربي المجاور لحدود قطاع غزة، خلال مشاركته في تظاهرة بالمنطقة، على يد متظاهر آخر، فيما رش نشطاء من اليمين غاز الفلفل على عدد من المتظاهرين في رمات غان.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، 6 من نشطاء اليمين المؤيدين لنتنياهو، بسبب مهاجمتهم بعض المتظاهرين في تل أبيب.

وتشهد إسرائيل في الأيام والأسابيع الأخيرة، سلسلة من التظاهرات المناهضة لنتنياهو وحكومته.

وكانت مسيرات مساء أمس السبت، هي الأضخم منذ 5 أسابيع، من حيث الحشود بعد مشاركة أكثر من 8 آلاف فيها.

وهاجم نتنياهو الليلة الماضية، قناة 12 العبرية، في منشور له عبر فيسبوك، تغطية القناة للاحتجاجات، واتهمها بالتغطية المنحازة ضده وتجاهل التهديدات التي يتعرض لها وعائلته بالقتل.

وقال نتنياهو، إن القناة باتت ذراعًا دعائيًا وقحًا للفوضى اليسارية التي تهدف للإطاحة بالحكومة اليمينية وزعيمها.

ونشر نتنياهو صورة للعشرات فقط من المتظاهرين قبل بدء تجمعهم خلال بدء التغطية المباشرة من القناة للاحتجاجات، واعتبرها بأنها تظهر كذب القناة بأن الآلاف يشاركون في تلك الاجتجاجات السياسية الممولة من جهات يسارية. وفق قوله. (متجاهلًا مشاركة عشرات الآلاف في المسيرات لاحقًا).

وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها نتنياهو قناة 12، حيث قبل عام دعا الإسرائيليين لمقاطعتها بسبب بثها فيلم عن خطف المستوطنين الثلاثة قرب الخليل في صيف 2014، اعتبر أن القناة قدمت من خلاله صورة مشوهة لتلك الحادثة، بالإضافة لمهاجمته الدائمة لعدد من المعلقين السياسيين للقناة خلال الحملة الانتخابية الأخيرة لليكود. وفق موقع صحيفة معاريف.