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قتيل في أم الفحم بعد ساعات من جريمة القتل في يافا

الأحد 26 يوليو 2020 08:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قتيل في أم الفحم بعد ساعات من جريمة القتل في يافا


القدس المحتلة / سما /

قتل الشاب خالد وليد حمد (35 عاما)، في جريمة إطلاق نار في مدينة أم الفحم صباح اليوم الاحد، فيما أصيب شاب آخر بجراح، وهي الجريمة الثانية التي تسجل بغضون ساعات في المجتمع العربي بعد مقتل شاب من يافا داخل منزله رميا بالرصاص.

وتلقت الطواقم الطبية بلاغا عن جرحى في مدينة أم الفحم، وعلى الفور هرع طاقم طبي للمكان وقدم الإسعافات الأولية لشخصين أصيبا بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة جدا، حيث نقلا إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة، وأعلن الطاقم الطبي عن وفاة الشاب المصاب بجروح خطيرة جدا بعد أن فشلت محاولات إنقاذ حياته.

إلى ذلك، شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة بعد أن تلقت بلاغا عن إطلاق نار في أم الفحم وإصابة شخصين في الثلاثينات من سكان المدينة، بحسب ما ذكرت الشرطة في بيانها.

وأوضحت الشرطة بأنها قامت بإغلاق موقع الجريمة لجمع الأدلة والإفادات التي من شأنها أن تساعد في فك رموز الجريمة، لكن دون أن تعلن الشرطة عن تنفيذ أي اعتقالات أو تحديد ملابسات وخلفية الجريمة.

وتأتي جريمة القتل في أم الفحم، بعد ساعات من مقتل علي حماد في الثلاثينات من عمره، جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار داخل منزله في مدينة يافا، مساء السبت.

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