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لن يسلم جثمان الشهيد عريقات.. غانتس يشدد شروط تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين

الأحد 26 يوليو 2020 08:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لن يسلم جثمان الشهيد عريقات.. غانتس يشدد شروط تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين


القدس المحتلة / سما /

 كشفت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الأحد، أن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، قرر تغيير سياسة تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين، وسيعمل على تشديد الشروط المتعلقة بهذه العملية، من خلال تسليمها وفق حالات استثنائية للغاية.

وبحسب الصحيفة، فإن غانتس سينقل للمجلس المصغر "الكابنيت" خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة رؤيته لتغيير هذه السياسة، من خلال استخدام سياسة أكثر صرامة، في عملية إعادة جثث الشهداء الفلسطينيين لعوائلهم.

وظهر هذا الموقف خلال جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية التي كانت تنظر في التماس مقدم بشأن تسليم جثمان الشهيد أحمد عريقات الذي أعدم بدم بارد من قبل قوات الاحتلال في الرابع والعشرين من حزيران/ يونيو الماضي، على حاجز الكونتير شمال شرق بيت لحم.

وخلال نظر المحكمة في الالتماس المقدم في السادس عشر من الشهر الجاري، قال ممثل وزارة الجيش إن القضية تم مناقشتها بين وزير الجيش بيني غانتس والنائب العام الإسرائيلي، وأبلغ الأول أنه بصدد اتخاذ قرار عبر الكابنيت لتشديد إجراءات تسليم جثامين الفلسطينيين، إلا في حالات استثنائية للغاية، وأن قضية عريقات ليست حالة استثنائية تبرر إعادة جثمانه لعائلته.

وكان الكابنيت الإسرائيلي اتخذ في يناير/ كانون ثاني 2017، قرارًا بتشديد إجراءات تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين، لعوائلهم، ممن ينتمون لحركة حماس، وذلك كجزء من السياسة الهادفة للضغط على الحركة لإعادة تسليم إسرائيليين مفقودين بغزة منذ عام 2014.

ووفقًا لهذا القرار، فإنه لا يوجد عائق أمام تسليم جثمان الشهيد عريقات لعائلته. بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

ولسنوات عديدة تستخدم إسرائيل، جثث الشهداء الفلسطينيين كورقة مساومة في أي مفاوضات من أجل إطلاق سراح إسرائيليين لدى المقاومة.

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