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الاحتلال يعتقل النائبين في التشريعي المنحل حاتم قفيشة ونايف الرجوب من الخليل

الأحد 26 يوليو 2020 07:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل النائبين في التشريعي المنحل حاتم قفيشة ونايف الرجوب من الخليل


رام الله / سما /

 اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم النائبين في المجلس التشريعي الفلسطيني المنحل حاتم قفيشة ونايف الرجوب من الخليل بعد دهم منزليهما.

وافادت مصادر محلية ان قفيشة اعتقل من مدينة الخليل والرجوب من مدينة دورا في محافظة الخليل وسبق ان اعتقل الاثنان مرارا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين ربحي وأحمد الأسمر عند طريق الواد في القدس المحتلة.

وفي قلقيلية اعتقل الاحتلال الشاب محمد نور ياسين (20عاما)، والشاب وسام حمادة والشاب وجدي الشنطي (20 عاما).

واعتقلت قوة للاحتلال مساء امس السبت، فتاة من قرية نزلة زيد جنوبي مدينة جنين، لدى مرورها على حاجز "أم الريحان" العسكري.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال أوقفوا الفتاة ريما عبد الفتاح زيد الكيلاني (16 عامًا) لدى مرورها على حاجز "أم الريحان" العسكري، الذي يعزل بلدات تابعة ليعبد جنوب جنين، واعتقلوها، ونقلوها إلى جهة مجهولة.

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