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كتلة هوائية شديدة الحرارة تؤثر على البلاد و"الارصاد" تحذر

الأحد 26 يوليو 2020 07:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كتلة هوائية شديدة الحرارة تؤثر على البلاد و"الارصاد" تحذر


رام الله / سما /

تتأثر البلاد اليوم الاحد بكتلة هوائية شديدة الحرارة لذا يكون الجو شديد الحرارة وجافاً  ، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية إلى غربية  خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين، يستمر تأثير الموجه الحارة على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة وجافاً ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج. 

ويوم الثلاثاء، يستمر تأثير الموجه الحارة على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة وجافاً ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء، يستمر تأثير الموجه الحارة على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة وجافاً ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال الموجة الحارة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .

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