نادي الأسير يعلن إغلاق كافة مكاتبه في الضفة الغربية باستثناء رام الله

رام الله /سما/

أعلن نادي الأسير، يوم السبت، إغلاق كافة فروعه باستثناء فرع مدينة رام الله بسبب الازمة المالية التي يمر بها، مشيراً إلى أن فرع رام الله سيتم إغلاقه إذا لم يتحرك الجميع ويتحملوا مسؤولياتهم تجاه النادي.

وقال رئيس النادي في نابلس رائد عامر في تصريحات صحفية، إن "النادي قرر إغلاق كافة مكاتبه العاملة في كافة محافظات الضفة الغربية، وإخلائها بشكل كامل، باستثناء مكتب رام الله الرئيسي فقط".

وأضاف: أن "ذلك بسبب الأزمة المالية المتفاقمة والمتواصلة للعام الثالث على التوالي حيث بات اليوم غير قادر على دفع أجرة مقراته، ولا حتى رواتب العاملين فيه، ولا تغطية الديون المتراكمة عليه للعام الثالث على التوالي، بسبب عدم تحويل وزارة المالية للمستحقات المالية كما كان مقررا".

وتابع: أن "نادي الأسير الفلسطيني هو المسؤول عن توفير المحامين للأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى مخاطبة الرأي العام العالمي بعدة لغات، والمشاركة الجماهيرية لدعم الاسرى، وفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي".

وأشار إلى أنه إذا ما استمرت الاوضاع الصعبة، سيتم إغلاق مكتب رام الله بصورة نهائية، داعيا الجميع لتحمل مسؤولياته.