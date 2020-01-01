وزير الحرب الاسرائيلي يوصي بتعزيز حالة التأهب على الحدود الشمالية

القدس المحتلة /سما/

أوصى وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، مساء اليوم السبت، بتعزيز حالة التأهب على الحدود الشمالية، بحسب ما ذكر موقع "والا" العبري.



جاء ذلك خلال جلسة تقدير موقف حول استمرار حالة التأهب على حدود الشمال بمشاركة رئيس هيئة الأركان العامة أفيف كوخافي ورئيس شعبة أمان تامير هامان ورئيس شعبة العمليات أهرون خليفة.



وأعطى غانتس الجيش أوامر بتعزيز حالة التأهب في المنطقة واستخدام كافة الوسائل اللازمة.



وأكد غانتس أن دولة إسرائيل لن تسمح بأي مساس بسيادتها وأن الجيش الإسرائيلي وجميع المؤسسة الأمنية سيجهضون أي تهديد على مواطني إسرائيل.



ونوه أن دولتي لبنان وسوريا سيتحملان المسؤولية المباشرة لأي عمل انتقامي يصدر من أراضيهما.