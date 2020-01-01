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خلال زيارته للحدود اللبنانية.. كوخافي يحذر من هجوم محتمل لحزب الله قبل عيد الاضحى

السبت 25 يوليو 2020 08:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
خلال زيارته للحدود اللبنانية.. كوخافي يحذر من هجوم محتمل لحزب الله قبل عيد الاضحى


القدس المحتلة /سما/

قال رئيس الأركان أفيف كوخافي، اليوم السبت، إن التوتر سيستمر خلال الأيام القادمة، متوقعًا في الوقت ذاته أن ينتقم حزب الله في الأيام المقبلة وقبل عيد الأضحى على خلفية مقتل ناشط بالحزب في هجوم على دمشق منسوب إلى إسرائيل، بحسب ما ذكرت القناة 13 العبرية.
 
جاء ذلك خلال زيارة كوخافي للفرقة 91 قرب الحدود اللبنانية، حيث حضر الزيارة قائد القيادة الشمالية الجنرال أمير برعام وقائد شعبة أمان تامر هيمان وقائد الفرقة 91 "فرقة الجليل" شلومي بيندر.
 
وكانت قناة الميادين اللبنانية أفادت اليوم بأن إسرائيل بعثت برسالة إلى حزب الله من خلال الأمم المتحدة تتعلق بمقتل الناشط بالحزب.
 
وحسب ما نقلت القناة 13 العبرية، في الرسالة حذرت إسرائيل حزب الله من عواقب أي هجوم متوقع ردا على مقتل أحد عناصره بسوريا.
 
وذكرت القناة أن إسرائيل قالت في رسالتها إنها لا تعلم بوجود أحد عناصر حزب الله في منطقة الهجوم، وأنه لم يكن هدفًا فيه.
 
وبحسب مصادر لقناة الميادين، فقد قبل حزب الله رسالة إسرائيل لكنه أوضح أنه يرفض التحذيرات أو التهديدات من جانبها.
 
وقالت المصادر نفسها للقناة إن الجيش الإسرائيلي اتخذ خطوات على الحدود مع لبنان بعد أن أدرك أن حزب الله قد قرر بالفعل الرد، مبينة أنه يراقب الكثير من عناصر حزب الله لكنه لم يحدد طبيعة رد الحزب.

#أفيف كوخافي #الجيش الإسرائيلي #حدود لبنان #حزب الله
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