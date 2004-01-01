هآرتس: المحتجون في إسرائيل ليسوا فوضويين.. وفلسطينيو الضفة أصحاب حق

القدس المحتلة /سما/

هآرتس - بقلم: عكيفا الدار" الشرطة ووسائل الإعلام تتعامل مع متظاهرين من معسكر اليمين، واليسار، والأصوليين، والمعاقين، والعرب، والمهاجرين من إثيوبيا، والمقالين من عملهم.. بـ (شطب الزائد)، ويستخدم هذا التعامل كقاعدة ثابتة لمقارنة تعاملهم مع متظاهري المعسكر الآخر. وقال هؤلاء إن الشرطة تتعامل بتسامح زائد مع متظاهري اليمين، وأولئك قالوا إن وسائل الإعلام تتجاهل عنف اليسار. أما عكيفا نوفيك (“هآرتس”، 19/7) فقد وضع متظاهري بلفور وشبيبة التلال في المستوى نفسه، واشتكى من أن “إدانة العنف وخرق النظام في هوامش اليسار تكون على الأغلب ضعيفة وجزئية، مع تسامح كبير بعدة أضعاف تجاه ضرب المراسلين وتوجيه الشتائم لهم. ونوفيك يسمي المتظاهرين العنيفين ضد سياسة الحكومة، التي دهورتهم إلى ما تحت خط الفقر، بـ “فوضويون مع امتيازات”.

وقد قيل عن ذلك “أزل الخشبة التي في عينك قبل انتقادك القذى في عيون الآخرين”. لا يوجد قطاع له امتيازات زائدة أكثر من المستوطنين، وفي أوساط المستوطنين ليس هناك أكثر امتيازاً من سكان مستوطنة “عوفرة”، التي هي مسقط رأس نوفيك. لا يوجد شهادة أفضل على ذلك من الأقوال التي كتبها إسرائيل هرئيل، جار عائلة نوفيك، في مجلة “نكوداه” في 2004: “رغم التصريحات التي جاءت حول الوحدة الإسرائيلية المشمولة بالإيمان بأن كل ما نفعله إنما نفعله من أجل شعب إسرائيل”، وكتب هرئيل: “فعلياً، نفعل بالأساس من أجل أنفسنا وطوائفنا”. هرئيل وصف قيادة المستوطنين بـ “مجموعة من ذوي المصالح فعلت العجائب من أجل البقاء في غيتواتها، غيتوات خمسة نجوم”.

وقال نوفيك إن اليسار يضم إلى صدره شبان تلاله بدرجة أكبر بأضعاف من التسامح تجاه شتم وضرب الصحافيين. في المقابل، نعم يا نوفيك، شبيبة التلال كانوا دائماً مجموعة هامشية في اليمين. كم من المريح الاختباء خلف اللقب السيئ “شبيبة التلال”، واختراع أخ توأم له باسم “شبيبة بلفور”. لقد حان الوقت للتخلص من “شبيبة التلال” ليسمى الولد باسمه، “قطاع الطرق”.

أجل، إن سلوك الأشخاص المتحمسين من أوساط المواطنين الذين فقدوا مصدر الرزق، وربما عدد من الذين يركبون بالمجان، ذكّر بمواجهات عنيفة بين مستوطنين. ولكن ينتهي التشابه هنا. المستوطنون لا يدعون إلى إزاحة رئيس الحكومة الذي يحمل على ظهره لوائح اتهام ثقيلة ويقود الدولة إلى فوضى اقتصادية – اجتماعية. لقد أبقاهم وهم يحملون نهم الضم في أيديهم، لكن لا أحد يتجرأ على المس بتسهيلاتهم الضريبية أو إزعاجهم في السيطرة على أراضي خاصة للفلسطينيين، انظروا حالة “عوفرة”.

نوفيك وأصدقاؤه في المؤسسة الإعلامية يذهبون إلى الميدان فقط عندما يهاجم اللصوص رجال الشرطة الذين يقومون بحماية جرائمهم ويضربون الجنود الذين يحرسونهم. في معادلة نوفيك، لا يوجد أي مكان للفلسطينيين، وهم المتضررون الرئيسيون من عنف المستوطنين. مستوطن يقوم بضرب راع فلسطيني، هذا لا يعتبر قصة. كلب يعض إنساناً. إن تقرير متابعة لمنظمة حقوق الإنسان “يوجد حكم” (للعلم: أنا عضو في المجلس العام لهذه المنظمة)، يدل على أن الحكومة والجيش والشرطة والإدارة المدنية ومجلس “يشع” يوجدون في الجانب نفسه من المتراس. يظهر التقرير أن 91 في المئة من إجمالي القضايا التي تم فتحها في الأعوام 2005 – 2019 ضد مستوطنين تسببوا بأضرار في الأرواح أو الممتلكات الفلسطينية، تم إغلاقها بدون تقديم لوائح اتهام.

أجل، كما كتب نوفيك، يجب عدم تبرير العنف ضد مراسل بذريعة أنه يكتب ويغرد بكلام فارغ. وإلا، لن يبقى الكثير من المراسلين الذين سيمنع ضربهم هنا. ولكن كما هو مكتوب في التوراة فإن “الإنسان قريب من ذاته وليس هناك شخص يعتبر نفسه شريراً”.