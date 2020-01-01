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٨ إصابات غير محلية بـ"كورونا" في الأردن

السبت 25 يوليو 2020 07:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
٨ إصابات غير محلية بـ"كورونا" في الأردن


عمان /سما/

 سجلت في الأردن، اليوم السبت، 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها غير محليّة، ليرتفع العدد الإجمالي لعدد حالات الإصابة في المملكة إلى 1154.

وتوزعت الإصابات على قادمين من الخارج، (2 من فلسطين، و2 من سوريا، و1 من السعوديّة)، وكذلك 3 إصابات لسائقي شاحنات أردنيّين، قادمين عبر حدود العمري.

وأُعلن تسجيل 6 حالات شفاء جديدة، 5 في مستشفى الأمير حمزة، وحالة واحدة في مستشفى الملكة علياء.

وأُجري 7795 فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوص التي أجريت حتى الآن 558451 فحصاً.

من جانب آخر، حذرت وزارة الصحّة من أيّ ممارسات تخالف إجراءات السلامة العامّة والوقاية، خصوصاً إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، وسيتمّ تطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب أوامر الدّفاع بحقّ الأشخاص المخالفين

#الاردن #فيروس كورونا

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