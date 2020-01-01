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6 إصابات جديدة بـ"كورونا" في طولكرم

السبت 25 يوليو 2020 07:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
6 إصابات جديدة بـ"كورونا" في طولكرم


طولكرم /سما/

أعلنت مصادر طبية في طولكرم بعد ظهر اليوم عن تسجيل 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا بعد فحص نحو 300 عينة تم اخذها من مخالطين فيما تبقى بالفحص نحو 200 عينة .

وقالت المصادر ان الاصابات غالبيتها لمخالطين لمصابين تم الاعلان عن اصابتهم يوم الجمعة .

واكدت المصادر توزع كالتالي :عتيل شمال طولكرم 2 و4 اصابات اخرى في طولكرم وضاحية شويكة .

ودعت المصادر الطبية المخالطين الى الالتزام بالحجر المنزلي فيما باشرت طواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين تمهيدا لاجراء الفحوصات اللازمة لهم .

ولا يزال اغلاق بلدة عتيل قائما حتى يوم الاثنين بقرار من محافظ طولكرم عصام ابو بكر الذي قرر ايضا اغلاق كافة الكسارات بالمحافظة لتمكين طواقم الطب الوقائي من القيام بعملهم .

#طولكرم #فيروس كورونا

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