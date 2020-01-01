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الحايك: القطاع الخاص ينهار في قطاع غزة

السبت 25 يوليو 2020 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحايك: القطاع الخاص ينهار في قطاع غزة


رام الله / سما /

طالب علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة اليوم السبت بضرورة التدخل العاجل لحل مشاكل القطاع الخاص وإنقاذه من الانهيار والاغلاق نتيجة تأخر الاستحقاقات وعدم صرف التعويضات.

وقال الحايك في تصريح صحفي إن تأخر صرف التعويضات والارجاعات الضريبية الخاصة بالقطاع الخاص دفع بالكثير من المنشآت الاقتصادية والمصانع نحو الإغلاق وساهم بتراجع القدرة الانتاجية للكثير من المنشآت الأخرى، ورفع معدلات البطالة والفقر.

وحذر الحايك  من انهيار منشئات اقتصادية ومئات المصانع التي تورط أصحابها في قضايا قانونية نتيجة عدم مقدرتهم على الوفاء بالالتزامات المالية المتراكمة على تلك النشاطات لصالح البنوك والأفراد وجهات أخرى.

وأكد الحايك على أهمية تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص بما يكفل تمكينه من إعادة بناء نفسه وتأهيل منشآته المتضررة وتعويضه عن الخسائر الجسيمة التي لحقت به على مدار سنوات الحروب والحصار.

وأشار إلى أن الخناق الاقتصادي والانساني يضيق على سكان قطاع غزة، وأصبح المطلوب من المؤسسات والمنظمات الدولية الضغط لرفع الحصار وفتح كافة المعابر التجارية وتصدير منتجات غزة.

وناشد جميع الجهات لضرورة إتمام المصالحة الفلسطينية والتدخل العاجل لإنقاذ القطاع الخاص من الانهيار الكامل، وشدد على ضرورة تبني القطاع الخاص في المؤسسات الرسمية وتقديم الحلول العاجلة لإعادة النشاط لجميع مرافق الحياة الاقتصادية.

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