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اردوغان: من يرفعون أصواتهم ضد إجراءات تركيا لا يستطيعون مقارعتها على الأرض

السبت 25 يوليو 2020 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
اردوغان: من يرفعون أصواتهم ضد إجراءات تركيا لا يستطيعون مقارعتها على الأرض


انقرة /سما/

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إن بلاده دافعت عن حقوق ومصالح الأمة وأصدقائها في كل مكان بالبر والبحر والجو.

وقال إردوغان فى كلمة، نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية مقتفات منها اليوم"رؤيتنا بخصوص تركيا قوية وكبيرة بدأت تتجسد، وتظهر نتائجها الملموسة رويدا رويدا".

وأضاف:"من يرفعون أصواتهم اعتراضا على إجراءات تركيا لا يستطيعون مقارعتها على الأرض لأنهم يدركون مدى قوتها على كافة الصعد".

وأوضح"أنه ليست لدى بلاده أي أطماع في أراضي وثروات أحد..كما أننا لا نسمح لأحد بالمساس بمصالحنا".

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان اليوم السبت، خلال مشاركته بتقنية الفيديو، بتدشين مشروع طريق دولي بولاية أماسيا، شمالي البلاد.

#تركيا #اردوغان

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