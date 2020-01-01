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إغلاق 40 محلا لعدم الالتزام بإجراءات الطوارئ بنابلس

السبت 25 يوليو 2020 05:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق 40 محلا لعدم الالتزام بإجراءات الطوارئ بنابلس


رام الله /سما/

 أغلقت الشرطة والأجهزة الأمنية اليوم 40 محلاً تجارياً وحررت مخالفات وقبضت على اشخاص لعدم التزامهم بإجراءات حالة الطوارئ بنابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة ان الشرطة والأجهزة الأمنية ولجنة متابعة تطبيق إجراءات السلامة والوقاية كثفت عملها وجهودها بتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة في المحافظة بالتوعية والإرشاد من خطر فايروس كورونا التي قدمها مركز الشرطة المتنقل بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك والتي ركزت فيها على رفع درجة الوعي لدى المواطنين بضرورة اتخاذا أساليب ووسائل الوقاية.

وفي السياق ذاته، أغلقت 40 محلاً، من ضمنها مطعماً ومتنزهاً ومغسلة سيارات ومحلات حلويات، وألقت القبض على 7 مخالفين لحالة الطوارئ.

وأوضحت أن شرطة المرور حررت 25 مخالفة، 6 منها لأشخاص غير ملتزمين بإجراءات الوقاية والسلامة، و4 مخالفات بحق سائقي مركبات لعدم لبس الكمامة، و 18 مخالفة بحق محلات غر ملتزمة بالبرتوكول الصحي، وحجزت مركبتين لم يلتزم أصحابها بقرار الاغلاق.

وبيّنَت أن هذه الجهود ترمي لحفظ سلامة المواطنين من خطر اصابتهم بفيروس كورونا والحد من انتشاره والتقليل من اضراره على المواطنين والمؤسسات.

#الشرطة #اغلاق محلات #طوارئ #فيروس كورونا

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