الجيش الإسرائيلي يحظر تحرك المركبات العسكرية في الشمال.. لهذا السبب

القدس المحتلة /سما/

أفاد موقع 0404 العبري بأن الجيش الإسرائيلي بكافة وحداته على أهبة الاستعداد لأي تصعيد محتمل على الجبهة الشمالية.



وذكر الموقع أن الجيش قام بتجهيز أنظمة الدفاع على الحدود الشمالية وأيضا إبقاء القوات الجوية على أتم الاستعداد لأي طارئ.



وأشار الموقع إلى أن تلك الاستعدادات تأتي بعد تطور الأحداث في الشمال وإطلاق صواريخ من سوريا على منطقة الجولان والتي اعترضتها أنظمة الدفاع وأصيب على إثرها سيارة ومبنى بأضرار نتيجة الشظايا.



ولفت الموقع إلى أن الجيش فرض حظرا على تحرك المركبات العسكرية في منطقة جبل دوف خشية من تعرضها لأي استهداف، فيما قرض قيود على الطرق المؤدية إلى المستوطنات في الشمال.

ويرجح الجيش الإسرائيلي بأن يشن حزب الله هجمات على أهداف إسرائيلية، ردا على مقتل أحد عناصره بالهجوم المنسوب لإسرائيل في سوريا قبل أيام.