  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي يحظر تحرك المركبات العسكرية في الشمال.. لهذا السبب

السبت 25 يوليو 2020 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يحظر تحرك المركبات العسكرية في الشمال.. لهذا السبب


القدس المحتلة /سما/

أفاد موقع 0404 العبري بأن الجيش الإسرائيلي بكافة وحداته على أهبة الاستعداد لأي تصعيد محتمل على الجبهة الشمالية.
 
وذكر الموقع أن الجيش قام بتجهيز أنظمة الدفاع على الحدود الشمالية وأيضا إبقاء القوات الجوية على أتم الاستعداد لأي طارئ.
 
وأشار الموقع إلى أن تلك الاستعدادات تأتي بعد تطور الأحداث في الشمال وإطلاق صواريخ من سوريا على منطقة الجولان والتي اعترضتها أنظمة الدفاع وأصيب على إثرها سيارة ومبنى بأضرار نتيجة الشظايا.
 
ولفت الموقع إلى أن الجيش فرض حظرا على تحرك المركبات العسكرية في منطقة جبل دوف خشية من تعرضها لأي استهداف، فيما قرض قيود على الطرق المؤدية إلى المستوطنات في الشمال.

ويرجح الجيش الإسرائيلي بأن يشن حزب الله هجمات على أهداف إسرائيلية، ردا على مقتل أحد عناصره بالهجوم المنسوب لإسرائيل في سوريا قبل أيام.

#الجيش الاسرائيلي #المركبات العسكرية #حدود لبنان #حزب الله

الأكثر قراءة اليوم

كتاب إسرائيلي يتساءل: هل أصابت لعنة الشهيد أبو جهاد ثلاثة من منفذي اغتياله؟

الكشف عن حقيقة ظهور كائن غريب شديد السمية في مصر وليبيا وتونس

ماذا يقصد السيسي بـ"امتلاك مصر للقدرة الشاملة"؟

معاريف: هكذا يستعد الجيش الإسرائيلي للسيناريو الأسوأ حيال “حزب الله”

وفاة شابة متأثرة بحالتها الحرجة بعد تعرضها أمس للغرق في بحر خانيونس

بعد وفاة نجله بساعات.. وفاة كهل 88 عاما بفيروس كورونا في الخليل

جيش الاحتلال الاسرائيلي يقصف اهدافا جنوب سورية

الأخبار الرئيسية

"لا يجب الاستهانة بالتهديدات".. تقدير عسكري إسرائيلي يستعرض دوافع وكوابح رد إيران وحزب الله

اسرائيل:حماس الخارج تُنتِج أسلحةً متطورّةً كاسرة للتوازن وتُجنِّد علماء

محدث..وفاة مواطنين و382 إصابة جديدة بكورونا و627 حالة تعافٍ خلال 24 ساعة

الصحة بغزة : تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

j

جيش الاحتلال ينصب منظومة "حدود ذكية وفتاكة"