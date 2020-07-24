  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تحدث عن كورونا.. شاهد: أول ظهور لحسن نصر الله بالكمامة

السبت 25 يوليو 2020 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحدث عن كورونا.. شاهد: أول ظهور لحسن نصر الله بالكمامة


بيروت /وكالات/

تناقل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى وسائل إعلام لبنانية، مقطعا مصورا للأمين العام لحزب الله وهو يرتدي كمامة ويتحدث عن فيروس كورونا.

وقال حسن نصر الله في الفيديو المتداول: “بالصبر والمقاومة والتحمل والثقة بالله والتوكل على الله والدعاء والتوسل والعمل والإجراءات واتباع العقل والعلم والضوابط.. ننتصر في هذه المعركة”.



ن

#حسن نصر الله #فيروس كورونا #كمامة #حزب الله #لبنان

الأكثر قراءة اليوم

كتاب إسرائيلي يتساءل: هل أصابت لعنة الشهيد أبو جهاد ثلاثة من منفذي اغتياله؟

الكشف عن حقيقة ظهور كائن غريب شديد السمية في مصر وليبيا وتونس

ماذا يقصد السيسي بـ"امتلاك مصر للقدرة الشاملة"؟

معاريف: هكذا يستعد الجيش الإسرائيلي للسيناريو الأسوأ حيال “حزب الله”

وفاة شابة متأثرة بحالتها الحرجة بعد تعرضها أمس للغرق في بحر خانيونس

بعد وفاة نجله بساعات.. وفاة كهل 88 عاما بفيروس كورونا في الخليل

جيش الاحتلال الاسرائيلي يقصف اهدافا جنوب سورية

الأخبار الرئيسية

"لا يجب الاستهانة بالتهديدات".. تقدير عسكري إسرائيلي يستعرض دوافع وكوابح رد إيران وحزب الله

اسرائيل:حماس الخارج تُنتِج أسلحةً متطورّةً كاسرة للتوازن وتُجنِّد علماء

محدث..وفاة مواطنين و382 إصابة جديدة بكورونا و627 حالة تعافٍ خلال 24 ساعة

الصحة بغزة : تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

j

جيش الاحتلال ينصب منظومة "حدود ذكية وفتاكة"