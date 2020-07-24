تحدث عن كورونا.. شاهد: أول ظهور لحسن نصر الله بالكمامة

بيروت /وكالات/

تناقل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى وسائل إعلام لبنانية، مقطعا مصورا للأمين العام لحزب الله وهو يرتدي كمامة ويتحدث عن فيروس كورونا.

وقال حسن نصر الله في الفيديو المتداول: “بالصبر والمقاومة والتحمل والثقة بالله والتوكل على الله والدعاء والتوسل والعمل والإجراءات واتباع العقل والعلم والضوابط.. ننتصر في هذه المعركة”.





