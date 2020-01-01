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نابلس: أهالي خربة صرة يطردون مستوطنين حاولوا التنقيب عن الآثار

السبت 25 يوليو 2020 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
نابلس: أهالي خربة صرة يطردون مستوطنين حاولوا التنقيب عن الآثار


نابلس /سما/

 منع أهالي خربة صرة، جنوب شرق نابلس، مستوطنين من التنقيب عن الآثار في أراضي الخربة، وطردوهم من أراضيهم.

وقال الناشط في مواجهة الاستيطان، بشار القريوتي، إن عددًا من المستوطنين وصلو إلى الخربة وبحوزتهم أجهزة فحص وخرائط خاصة بالآثار، إلا أن الأهالي تمكنوا من طردهم قبل شروعهم بعملية التنقيب، وقاموا بإغلاق كافة المواقع والحفر الاثرية لحمايتها من عبث المستوطنين.

يذكر أن خربة صرة تقع إلى الجنوب من قرية قريوت، وتقطنها عدة عائلات، وهي منطقة آثار كنعانية، وتقع بيوت الخربة على مسافة أمتار من مستوطنتي (شيلو) غربًا، و"شفوت رحيل" جنوبًا، وتتزايد يومًا بعد يوم مطامع المستوطنين للسيطرة عليها وطرد سكانها منها.

#مستوطنون #التنقيب عن الآثار

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