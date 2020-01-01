الديمقراطية والنضال تؤكدان ضرورة التوحد الوطني لمواجهة اجراءات الضم

غزة /سما/

قام وفد من الجبهة الديمقراطية برئاسة صالح ناصر مسؤول فرعها في قطاع غزة بزيارة جبهة النضال الشعبي.

وقدمت الديمقراطية التهنئة للجبهة الممثلة بأمينها العام د. احمد مجدلاني واعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وكافة كوادر واعضاء الجبهة التهنئة بمناسبة ذكرى الانطلاقة 53 للجبهة معربة عن تقديرهم لدور الجبهة في مسيرة الكفاح الوطني الفلسطيني .

وتحدث ناصر صالح عن مسيرة الجبهة ودورها الايجابي عبر المفاصل التاريخية التي مرت بها قضيتنا الوطنية، مؤكدا موقف الجبهة الديمقراطية من ضرورة التوحد الوطني ورحب بالمبادرات التصالحية، داعيا لتطويرها في سياق ايجابي للوصول الى المطلوب فلسطينيا وهو انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية كركيزة اساسى لخوض نضال موحد وفاعل في مواجهة الاجراء الفاشي الاسرائيلي .

ومن جانبه اكد محمود الزق عضو المكتب السياسي للجبهة ضرورة انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية كضرورة وطنية لمواجهة الاحتلال واجراءاته التي تستهدف تمزيق الاراضي الفلسطينية وسرقتها بهدف افشال فكرة الدولة الفلسطينية التي اعترفت المؤسسات الدولية بحقنا في اقامتها .

كما اعرب عن تقديره وشكره للجبهة الديمقراطية لمبادرتهم بهذه الزيارة واهتمامهم وحرصهم على العلاقة الرفاقية مع الجبهة .