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إصابة كابتن برشلونة السابق تشافي هيرنانديز بفيروس كورونا

السبت 25 يوليو 2020 03:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة كابتن برشلونة السابق تشافي هيرنانديز بفيروس كورونا


وكالات / سما /

أعلن المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز أسطورة برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق والمدير الفني الحالي لنادي السد القطري رسمياً منذ قليل إصابته بفيروس كورونا كوفيد-١٩ المستجد.

وكشف تشافي هيرنانديز رسمياً على لسانه أن الفحوصات والكشوفات الطبية اللازمة التي أجراها جاءت إيجابية ليتأكد إصابته بفيروس كورونا.

وأكد تشافي هيرنانديز أنه لن يتواجد مع فريقه السد القطري في مباراته القادمة ضد الخور وهي الأولى بعد عودة المنافسات لفريق السد مرة أخرى.

وطمأن تشافي هيرنانديز الجميع على حالته، حيث أكد أسطورة برشلونة في الجيل الذهبي أنه يشعر بحالة صحية جيدة على الرغم من إيجابية الفحوصات وذلك لحسن حظه.

وارتبط اسم تشافي هيرنانديز بقوة خلال الفترة الحالية بالعودة مرة أخرى إلى بيته وتولي تدريب فريق برشلونة الإسباني خلفاً للمدرب الحالي كيكي سيتيين.

#برشلونة #تشافي #تشافي هيرنانديز #كورونا #فايروس كورونا #السد القطري

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