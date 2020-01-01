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جبهة النضال وجبهة التحرير العربية تطالبنا بخطوات عملية لإنهاء الانقسام

السبت 25 يوليو 2020 02:54 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

قام وفد من جبهة التحرير العربية بزيارة مقر جبهة النضال الشعبي في قطاع غزة لتقديم التهنئة للجبهة في ذكرى انطلاقتها الـ 53 وذلك برئاسة اللواء فريد المشهراوي مسؤولها في قطاع غزة ، حيث قدم التهنئة للجبهة ممثلة بالأمين العام د. احمد مجدلاني واعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وكافة وكوادر واعضاء الجبهة مؤكدا دور الجبهة الفاعل خلال مسيرة نضال شعبنا الفلسطيني ومساهماتها الفاعلة في المفاصل التاريخية التي مرت على ثورتنا الفلسطينية مشيرا لانطلاقة الجبهة من القدس بعد ايام فقط من احتلالها . كما شدد على ضرورة التمسك بـ م.ت.ف كممثل شرعي ووحيد لشعبنا الفلسطيني وطالب بضرورة التوحد الوطني في مواجهة الاحتلال واجراءاته التي يمارسها وتحديدا سرقة الارض الفلسطينية والسعي لضمها لإسرائيل .

ومن جانب اخر رحب محمود الزق عضو المكتب السياسي للجبهة بالوفد شاكرا لهم مبادرتهم واهتمامهم بالحضور لمكتب الجبهة لتقديم التهنئة للجبهة في ذكرى انطلاقتها مؤكدا على التقاطع الايجابي مع الرفاق في جبهة التحرير بضرورة التوحد النضالي لمواجهة الاجراءات الاسرائيلية ، مشددا على الرفض المطلق لأي محاولة لصناعة بدائل وهمية لـ م.ت.ف وشدد على ضرورة تظهير الرفض الوطني الشامل للاحتلال واجراءات الضم الذي يسعى لتجسيدها في ارضنا الفلسطينية مؤكدا بان الهدف الاساسي للسياسة الاسرائيلية هو افشال فكرة الدولة الفلسطينية في الاراضي المحتلة وعاصمتها القدس .

#جبهة النضال #جبهة التحرير العربية #الانقسام #انهاء الانقسام

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