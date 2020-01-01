  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

نجيب ساويرس سيصوت للحرب ضد إثيوبيا بشرط واحد!!

السبت 25 يوليو 2020 02:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
نجيب ساويرس سيصوت للحرب ضد إثيوبيا بشرط واحد!!


القاهرة /وكالات/

قال رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، إنه شخصيا كمصري، سيصوت من أجل الحرب فيما يتعلق بحق مصر في مياه النيل، لو تم إغلاق الجدران حول مصر.

وفي مقابلة مع موقع The African Report الإفريقي، أجاب ساويرس ردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد بأن الحل العسكري لقضية سد النهضة الإثيوبي ممكنا ومعقولا، أجاب قائلا: "أنه ليس معقولا، لكن دعني أسأل سؤالا، تخيل أن شخصا يحبسك في منزلك، وفجأة لا تملك الطعام ونفذ منك. لا يوجد طعام لأن مصر تعتمد بنسبة 100% على النيل في توفير مياهها، لذلك إذا قرر شخص ما أن يخرج ويغلق الصنبور، ثم فجأة تجف كل أراضيك الزراعية ويبدأ شعبك في الموت، فماذا يمكن أن يفعلوا، هل يراقبون أنفسهم وهم يموتون، أم يذهبون للقتال من أجل حقهم".

وتابع: "لو كانوا سيلقون اللوم علينا بأننا بدأنا حربا ضد إثيوبيا، فإن إثيوبيا هي من يجب أن يوجه إليها اللوم، لأنهم أغلقوا الصنبور، بعد سنوات، بعد مئات السنين من التاريخ من عهد الفراعنة.. أنا شخصيا كمصري سأصوت للحرب لو أغلقوا الجدران من حولنا".

وأشار ساويرس إلى أنه لو نظرنا إلى إفريقيا سنجد أن مصر هي قطبها الشمالي، وجنوب إفريقيا هي قطبها الجنوبي، لافتا إلى أن مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع جميع دول القارة السمراء، ما عدا دولة واحدة.

#سويرس #سد النهضة #اثيوبيا

الأكثر قراءة اليوم

كتاب إسرائيلي يتساءل: هل أصابت لعنة الشهيد أبو جهاد ثلاثة من منفذي اغتياله؟

الكشف عن حقيقة ظهور كائن غريب شديد السمية في مصر وليبيا وتونس

ماذا يقصد السيسي بـ"امتلاك مصر للقدرة الشاملة"؟

معاريف: هكذا يستعد الجيش الإسرائيلي للسيناريو الأسوأ حيال “حزب الله”

وفاة شابة متأثرة بحالتها الحرجة بعد تعرضها أمس للغرق في بحر خانيونس

جيش الاحتلال الاسرائيلي يقصف اهدافا جنوب سورية

بعد وفاة نجله بساعات.. وفاة كهل 88 عاما بفيروس كورونا في الخليل

الأخبار الرئيسية

اسرائيل:حماس الخارج تُنتِج أسلحةً متطورّةً كاسرة للتوازن وتُجنِّد علماء

الصحة: حالة وفاة و382 إصابة جديدة بكورونا و627 حالة تعافٍ خلال 24 ساعة

الصحة بغزة : تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

j

جيش الاحتلال ينصب منظومة "حدود ذكية وفتاكة"

غرينبلات: إذا ارادت إسرائيل تنفيذ الضم عليها تخصيص أراض لـ"دولة فلسطينية"