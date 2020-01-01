  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تعليم غزة تكشف سيناريوهات العودة إلى المدارس

السبت 25 يوليو 2020 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعليم غزة تكشف سيناريوهات العودة إلى المدارس


غزة / سما/

جددت وزارة التربية والتعليم بغزة، اليوم السبت، التأكيد على موعد بدء العام الدراسي الجديد المقرر في شهر أغسطس/آب المقبل.

وقال مدير العلاقات العامة بالوزارة، معتصم الميناوي، إن موعد بدء العام الدراسي الجديد للإداريين سيكون في الخامس من أغسطس، في حين سيعود الطلبة لمقاعدهم في الثامن من الشهر نفسه.

وأضاف الميناوي، في تصريحات إذاعية، "لا زلنا نعمل بسيناريو الدوام الكامل لكنه غير معتمد ويخضع للتغيير بناءً على تقييم لجنة الطوارئ بوزارة الصحة في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا".

وأشار إلى، أن الوزارة ستقوم مع بداية العام الدراسي الجديد وحتى مطلع سبتمبر بإعطاء المواد الاستدراكية للطلبة وتشمل كافة المواد في المرحلة التي لم يستكملها الطالب، فيما سيستثنى طلبة الصف الأول الأساسي. 

وحول البروتوكولات الصحية، أوضح أنه من بداية الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد سيكون هناك استعدادات من الوزارة بتعقيم وتجهيز المدارس احترازياً، تمهيداً لاستقبال الطلبة.

وبخصوص دوام المدارس في الضفة الغربية، أكد أن الموعد المقرر هو السادس من سبتمبر/أيلول المقبل، وقد تم التوافق على أن على أن تكون الدراسة في مناطق الضفة بمحافظة دون أخرى حسب كثافة انتشار الفيروس.

الأكثر قراءة اليوم

كتاب إسرائيلي يتساءل: هل أصابت لعنة الشهيد أبو جهاد ثلاثة من منفذي اغتياله؟

الكشف عن حقيقة ظهور كائن غريب شديد السمية في مصر وليبيا وتونس

ماذا يقصد السيسي بـ"امتلاك مصر للقدرة الشاملة"؟

معاريف: هكذا يستعد الجيش الإسرائيلي للسيناريو الأسوأ حيال “حزب الله”

وفاة شابة متأثرة بحالتها الحرجة بعد تعرضها أمس للغرق في بحر خانيونس

جيش الاحتلال الاسرائيلي يقصف اهدافا جنوب سورية

بعد وفاة نجله بساعات.. وفاة كهل 88 عاما بفيروس كورونا في الخليل

الأخبار الرئيسية

اسرائيل:حماس الخارج تُنتِج أسلحةً متطورّةً كاسرة للتوازن وتُجنِّد علماء

الصحة: حالة وفاة و382 إصابة جديدة بكورونا و627 حالة تعافٍ خلال 24 ساعة

الصحة بغزة : تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

j

جيش الاحتلال ينصب منظومة "حدود ذكية وفتاكة"

غرينبلات: إذا ارادت إسرائيل تنفيذ الضم عليها تخصيص أراض لـ"دولة فلسطينية"