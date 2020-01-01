تعليم غزة تكشف سيناريوهات العودة إلى المدارس

غزة / سما/

جددت وزارة التربية والتعليم بغزة، اليوم السبت، التأكيد على موعد بدء العام الدراسي الجديد المقرر في شهر أغسطس/آب المقبل.

وقال مدير العلاقات العامة بالوزارة، معتصم الميناوي، إن موعد بدء العام الدراسي الجديد للإداريين سيكون في الخامس من أغسطس، في حين سيعود الطلبة لمقاعدهم في الثامن من الشهر نفسه.

وأضاف الميناوي، في تصريحات إذاعية، "لا زلنا نعمل بسيناريو الدوام الكامل لكنه غير معتمد ويخضع للتغيير بناءً على تقييم لجنة الطوارئ بوزارة الصحة في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا".

وأشار إلى، أن الوزارة ستقوم مع بداية العام الدراسي الجديد وحتى مطلع سبتمبر بإعطاء المواد الاستدراكية للطلبة وتشمل كافة المواد في المرحلة التي لم يستكملها الطالب، فيما سيستثنى طلبة الصف الأول الأساسي.

وحول البروتوكولات الصحية، أوضح أنه من بداية الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد سيكون هناك استعدادات من الوزارة بتعقيم وتجهيز المدارس احترازياً، تمهيداً لاستقبال الطلبة.

وبخصوص دوام المدارس في الضفة الغربية، أكد أن الموعد المقرر هو السادس من سبتمبر/أيلول المقبل، وقد تم التوافق على أن على أن تكون الدراسة في مناطق الضفة بمحافظة دون أخرى حسب كثافة انتشار الفيروس.