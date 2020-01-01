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صحافي سعودي يثير غضبا بعد إساءته للصحابي خالد بن الوليد – (تغريدة)

السبت 25 يوليو 2020 02:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحافي سعودي يثير غضبا بعد إساءته للصحابي خالد بن الوليد – (تغريدة)


وكالات / سما /

أثارت تغريدة حول مسلسل “خالد بن الوليد” سيلا من الانتقادات على الصحافي السعودي عبد الله وافيه، وتسببت بالكثير من الجدل حول دراما السيرة التاريخية خاصة تلك التي تتناول حياة الصحابة.

ونقلت “بي بي سي عربي” ان الصحافي السعودي كان قد نشر تغريدة قبل أيام يتساءل فيها عن جدوى إنتاج مسلسل حول الصحابي خالد بن الوليد “في وقت تتغير فيه المفاهيم”، وقال: “وماذا سيقدم (المسلسل) خاصة أن هناك أحداثا مرعبة لا تتوافق مع زمن يذهب نحو الوعي والتنوير ونسيان تاريخ من الدماء والقتل .. أتمنى أن هذا النوع من المسلسلات ومثلها وما يدور في فلكها أن تتوقف”.

وقد أثارت تصريحات وافيه حفيظة الكثرين، وانهالت التعليقات الغاضبة والمطالبة بمحاسبته.

وأطلق مغردون وسما يطالبون فيه السلطات السعودية بضرورة التدخل واعتقال الكاتب.

 

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