غزة: تفاصيل مثيرة عن تهديد مدير بنك استمر أكثر من عام

غزة / سما/

أنجز جهاز المباحث العامة في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، شكوى تقدم بها المواطن "م . ف" مدير أحد البنوك العاملة في قطاع غزة، حول استمرارية تهديده من قبل أحد الأشخاص عبر الجوال، لأكثر من عام.

وقالت المباحث في تصريحٍ وصل "سما" نسخة عنه :" إنها أجرت سلسلة من التحريات حول رقم الجوال الذي تُرسل منه رسائل تهديد للمشتكي لمعرفة صاحبه، وبالتعرف على صاحب الرقم والتواصل معه أفاد بسرقة هاتفه في بيت عزاء بغزة".

وكشفت المباحث خلال متابعتها للقضية، قيام المدعو "م . خ" من سكان مدينة غزة، بعمليات نصب واحتيال على المواطنين وإيهامهم بأن مدير البنك هو شريكه دون معرفة المشتكي.

وخلال التحقيقات لفتت المباحث إلى قيام المدعو "م . م .خ" من سكان محافظة غزة بإرسال رسائل تهديد لمدير البنك، لأكثر من عام دون التأكد من علاقة مدير البنك بالجاني "م . خ" .

وبيّنت المباحث أن المدعو "م .م .خ" أقرّ بإرساله رسائل التهديد، ظناً منه بأن مدير البنك شريك المدعو " م. خ" كونه ضحية ويريد إعادة حقه.

وأشارت إلى أنه تم إحالة كلاً من المدعو: ""م . م .خ" والمدعو "م .خ"، إلى مفتش تحقيق شرطة مركز المدينة بالمحافظة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.