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أبو نعيم : اسسنا "مباحث كورونا" في غزة واّلاف العالقين ينوون العودة للقطاع

السبت 25 يوليو 2020 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو نعيم : اسسنا "مباحث كورونا" في غزة واّلاف العالقين ينوون العودة للقطاع


غزة / سما/

كشف وكيل وزارة الداخلية في غزة اللواء توفيق أبو نعيم عن تأسيس "مباحث كورونا" في قطاع غزة.

وقال خلال لقاء حواري مع إذاعة الرأي الحكومية إن الجهاز يضم قيادة وضباط وزارة الداخلية، بغية متابعة التزام المواطنين وأصحاب المنشآت بقيود الوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح أن وزارته رفعت من درجة استنفار كوادرها إلى أعلى مستوى وبكافة الأصعدة من أجل تنفيذ إجراءات الوقاية من جائحة كورونا مشيرا الى اتخاذ إجراءات عدة بمرافق الوزارة استعدادًا لأي طارئ، وإعطاء إجازات لنزلاء وإعادة هيكلة نظارات ومراكز تأهيل وإصلاح.

وشدد على أن إجراءات وزارته ضد المحتكرين ومروجي الشائعات ساهمت في ضبط الميدان وحفظ الاستقرار في ظل الجائحة موضحا إن إجراءات السلامة لا تنازل عنها ولا استثناء في تطبيقها، وأن كل من يدخل قطاع غزة سيدخل الحجر.

وأشاد بـ"التزام المواطنين بإجراءات الوقاية وهو ما ساعد الجهات الحكومية في الحفاظ على غزة خالية من الفيروس".

كما كشف أبو نعيم عن حاجة أكثر من 3 آلاف مواطن إلى مغادرة غزة منوها الى وجود آلاف العالقين الراغبين في العودة.

وبين أبو نعيم أن وزارته لديها خطة لإدارة الملف بما يحفظ سلامة الجميع مشيدا بالشراكة التي وصفها بالقوية مع الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني.

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