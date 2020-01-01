اللجنة الرياضية تطلق سلسلة بطولات غراس الياسين في الألعاب الرياضية

غزة / سما /

تطلق اللجنة الرياضية المركزية في جنوب غزة بالتعاون مع اللجنة المركزية التربوية سلسلة بطولات رياضية بمشاركة 4000 رياضي، تحت مسمى ( بطولات غراس الياسين) وتشمل عدة العاب رياضية متنوعة، وهي كرة القدم والطائرة والطاولة والعاب القوى، وذلك نهاية الشهر الجاري. وقال اياد الغلاييني رئيس اللجنة الرياضية الحركية إن هذه البطولات تهدف إلى تحريك الماء الراكد عقب توقف النشاطات بسبب جائحة "كورونا"، واكتشاف المواهب الرياضية وصقل قدراتها الرياضية، مؤكداً ان اللجنة ستبقى في المكان والزمان المناسبين في سبيل دفع عجلة النشاط الرياضي على مستوى الوطن .

وأوضح الغلاييني انه في ظل توقف الأنشطة الرياضية في اغلب الألعاب الرياضية، جاءت اللجنة الرياضية الحركية لتفعل المسابقات الرياضية المختلفة، ودليل على أن قطاع غزة يفرخ اللاعبين في مختلف البطولات الرياضية رغم ظروف الحصار والأوضاع المعيشية الصعبة.