التفاح ينجح بضم الدالي وشباب رفح ينجز صفقة شيخ العيد

غزة / سما /

نجح نادي التفاح- الصاعد هذا الموسم إلى الدوري الممتاز في تجديد عقد الحارس محمد الدالي، استعداداً للموسم المقبل 2020-2021. وقال سامي حسونة إداري الفريق، إن التجديد للدالي يمثل دفعة معنوية للفريق في ظل حاجة الفرق لحراس المرمى، خاصة أنه يملك خبرة كبيرة في مركزه، وقاد التفاح للصعود.

كما قرر النادي تجديد عقد خط الوسط خميس حمودة، وأتمَّ بقاءه رسمياً ضمن عناصر الفريق.

يشار إلى أن اللاعب حمودة ساهم بشكل كبير هذا الموسم في عودة فريق التفاح إلى الدرجة الممتازة.

من جهة أخرى، أتم نادي شباب رفح اتفاقه مع محمود شيخ العيد بعد انتهاء عقده مع الرياضي, وموافقة ناديه الأم القادسية على إعارته. وكان اللاعب ظهر مع خدمات رفح موسم 2018، وفاز معه بلقبي الدوري الممتاز والكأس. على الصعيد ذاته، استعاد الشباب الثنائي عبد الباري بدوان، وأنس السيلاوي بعد انتهاء إعارتهما من الرياضي حيث أبدى النادي رغبته في الاحتفاظ بالثنائي بطلب من المدرب رأفت خليفة الذي قال إن عودة بدوان هامة للفريق مع إعارة باسل الصباحين للشاطئ، و خوض الحارس الثاني عبد الله أبو غزة إعارة جديدة.

بدوره، ضمَّ اتحاد خان يونس خط الوسط أدهم القاضي, كتعويض لرحيل عدي الغلبان. وكان الاتحاد تعاقد مع هيثم أبو ظاهر، وخليل أبو جزر, وجدد عقد حارس المرمى عطايا جودة.

من جانبه، تعاقد نادي الجلاء- الصاعد للدرجة الممتازة حارس المرمى الواعد عبد الرحمن على 18 عاماً, وذلك في صفقة تمتد 5 سنوات، فيما استعاد خدمات النصيرات لاعب خط الوسط محمد أبو كرش بعد خوضه الموسم السابق مع نادي الهلال. وتعاقد نادي جماعي رفح من الدرجة الثانية لفرع الوسطى والجنوب مع اللاعب محمد أبو رضوان للموسم المقبل.

وأبرم نادي المشتل 7 صفقات دفعة واحدة، استعداداً للموسم المقبل، حيث تعاقد مع 6 لاعبين في مراكز مختلفة، وحارس مرمى، لتدعيم فريقه تحضيراً لدوري الدرجة الثانية بفرع غزة والشمال، واللاعبون هم: صانع الألعاب فادي أبو حصيرة، والمدافعان أحمد الداعور، وطارق رجب، ومحمد حميد، والجناحان الأيسر والأيمن مؤيد العماوي وحازم اليازجي، وحارس المرمى شعبان عفانة