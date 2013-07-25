الأسير عواد يدخل عامه الثامن والأخير في الاعتقال

رام الله / سما /

أكد الأسرى في السجون لمركز الأسرى للدراسات اليوم السبت أن الأسير أشرف غازي عواد (33عاماً) من سكان قرية عورتا، المعتقل بتاريخ 25/7/2013، قضاء مدينة نابلس، والمتواجد بمعتقل النقب الصحراوى يدخل عامه الثامن والأخير في سجون الاحتلال .

وأضاف الأسرى بأن الاحتلال أصدر بحق الأسير عواد حكماً يقضي بالسجن الفعلي مدة سبع سنوات إضافة إلى عشرة أشهر، وتغريمه بمبلغ مالي بقيمة 5 آلاف شيقل، بتهمة الاشتراك في عملية إطلاق نار على إحدى الحافلات الإسرائيلية على شارع حوارة جنوب مدينة نابلس ، ومن المفترض أن يتم الافراج عن الأسير عواد الافراج عنه في 24/5/2021 .