المنشور والعاصفة : ماذا كتب الحارس الشخصي السابق لنتنياهو ؟

ترجمة محمد ابو علان

كتبت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية: في منشور له أمس الجمعة انتشر بشدة، وجه نير عدن حارس سابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو، والذي خدم في وحدة حماية الشخصيات الرفيعة، انتقادات شديدة اللهجة لرئيس الوزراء نتنياهو.

ومما ما جاء في منشور الحارس السابق لنتنياهو:” أنا واحد ممن وصفتهم أنت وآخرين بملح الأرض، أنا ممن خدموا في الجيش، أنا ممن قبروا أصدقاء لهم، أنا ممن تبعوك مغمضي أعينهم، أنا من قام وبشدة بتحييد شخص أراد الاحتجاج ضدك في مؤتمر لليكود، أنا من وقف لساعات طويلة أمام منزلك، وقفت في الصيف والشتاء، وأيام السبت والأعياد”.

وتابع عدن:”أنا من سمع بالأمس الأصوات اليائسة من شعبنا، في مظاهرات اليسار وفي مظاهرات اليمين في الجانب الآخر من الشارع، أنا من تعرض أمس للضرب من الشرطة لمحاولي ممارسة حقي الأساسي والديموقراطي في القدس، أنا من تلقى ضغط مياه غير معقول من وسائل قمع المظاهرات، والسبب عدم مقدرة الشرطة الاحتواء”.

كما جاء في المنشور ذاته:” الشعب منقسم بيبي، وأنت مفصول عنه، مثل الحكومة التي شكلتها مع دميتك الأليفة، استمع لما أقول لك، وشعرت بهذا عندما أتيت لزيارتك في بيتك في بلفور، اعتقد أنه حان الوقت لذهابك للبيت، وإعطائنا فرصة بناء البلاد المحطمة من جديد، إفساح المجال أمام قيادة حقيقة، نظيفة وصاحبة قيم”.

وتابع في وصف القيادات التي يردها بدلاً من نتنياهو:” قيادات كتلك التي وقعت وثيقة الاستقلال، من أولئك الذين نزفوا من أجل الديموقراطية، من أولئك الذين يرون المصلحة العامة قبل مصلحتهم الشخصية، ممن لا يكذبون ولا يسرقون ولا يعقدون الصفقات، ولم يأتوا إلى هنا من أجل السلطة والمال والاحترام”.

ووجه كلامه في المنشور لنتنياهو قائلاً:” أعرفك بيبي أعرفك جداً، وبسبب هذا واضح لي أنك لن تذهب، ولكن مهم لي أن أبلغك السلام، وأبلغك أنني أمس جئت لزيارتك، ولأقول لك، أنني وكل دوائري الاجتماعية المتعبة، نحن هنا لنحارب من أجل بلادنا، نحن هنا لندير السفينة لوجهتها الأصلية”.

وعن ردة الفعل على ما كتب الحارس السابق لنتنياهو، كتبت يديعوت أحرنوت العبرية، تلقى نير عدن ردود أفعال كثيرة، ومنها ما كان من زملاء له في الوحدة 730، أورن مروم من الوحدة كتبت على صفحة المجموعة:” أحاول هضم الكلمات، والوقاحة وفقدان القيم، والخجل، الاحتجاج ضد السياسيين أمر مشروع، ولكن لا يجوز التلويح وبسخرية للخدمة في الوحدة”، وحذر قائلاً:” الوحدة والجهات النظامية فيها ستدخل في معركة للكبح في عالم الإعلام أمام السياسيين القلقون على تفاصيلهم”.

درور إيتان، وهو خريج آخر من الوحدة علق على الأمر قائلاً:” كنت حارساً على نتنياهو عندما كان رئيس للمعارضة، وفي مرحلة المظاهرات ضد رابين، ولم يعنيني الشخص نفسه، ولكن في النظر للشخص كرئيس للوزراء، أنا كل أسبوع في بلفور، وكل أسبوع على الجسور”.