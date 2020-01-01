  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

فرنسا لا تستبعد إعادة إغلاق حدودها بسبب ازدياد الإصابات بكورونا

السبت 25 يوليو 2020 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
فرنسا لا تستبعد إعادة إغلاق حدودها بسبب ازدياد الإصابات بكورونا


باريس / وكالات /

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، في مقابلة مع صحيفة  Pais اليومية الإسبانية، إنه لا يمكن استبعاد إعادة إغلاق الحدود، مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

في وقت سابق، أوصت السلطات الفرنسية المواطنين، بتجنب زيارة كتالونيا الإسبانية بسبب تدهور الوضع الوبائي هناك.

وقال فيران، معلقا على إمكانية إعادة إغلاق الحدود: "لا يمكن استبعاد أي شيء سلفا".

وأضاف الوزير: "في يوم واحد عززنا السيطرة على الحدود مع مناطق معينة، وخاصة بين فرنسا وألمانيا. من المهم الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل، والحفاظ على الحوار ونشر وتبادل المعلومات إذا لزم الأمر، والاتفاق على التدابير".

وتابع فيران، أن تكلفة "العزلة" الاجتماعية والاقتصادية والنفسية ستكون باهظة للغاية.

المصدر: نوفوستي

الأكثر قراءة اليوم

كتاب إسرائيلي يتساءل: هل أصابت لعنة الشهيد أبو جهاد ثلاثة من منفذي اغتياله؟

الكشف عن حقيقة ظهور كائن غريب شديد السمية في مصر وليبيا وتونس

"لعنة توت عنخ آمون".. مصادفات مرعبة عقبت فتح مقبرة الفرعون لأول مرة

ماذا يقصد السيسي بـ"امتلاك مصر للقدرة الشاملة"؟

معاريف: هكذا يستعد الجيش الإسرائيلي للسيناريو الأسوأ حيال “حزب الله”

جيش الاحتلال الاسرائيلي يقصف اهدافا جنوب سورية

بعد وفاة نجله بساعات.. وفاة كهل 88 عاما بفيروس كورونا في الخليل

الأخبار الرئيسية

اسرائيل:حماس الخارج تُنتِج أسلحةً متطورّةً كاسرة للتوازن وتُجنِّد علماء

الصحة: حالة وفاة و382 إصابة جديدة بكورونا و627 حالة تعافٍ خلال 24 ساعة

الصحة بغزة : تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

j

جيش الاحتلال ينصب منظومة "حدود ذكية وفتاكة"

غرينبلات: إذا ارادت إسرائيل تنفيذ الضم عليها تخصيص أراض لـ"دولة فلسطينية"