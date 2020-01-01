البرشا مهدد بخسارة شتيجن لفترة طويلة بسبب عملية جراحية

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن برشلونة يدرس بشكل جدي خيار إجراء عملية جراحية للحارس الألماني أندري تير شتيجن لكي يتعافى من الإصابة التي يعاني منها.

ويسعى النادي الكاتالوني لاتخاذ قرار حاسم بشأن وضع تير شتيجن، الأمر لا يتعلق بمستقبل اللاعب مع الفريق هذه المرة، وإنما بحالته الجسدية التي بدأت تثير قلق إدارة النادي التي تخشى أن تتفام مشكلة اللاعب في ساقه اليمنى.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن الحارس الألماني ما زال يشعر بانزعاج في الوتر الرضفي لساقه اليمنى بعد الإصابة التي تعرض لها هذا العام رغم أنه خضع لعلاج مكثف بالخلايا الجذعية لمدة ثلاثة أسابيع.

وأضاف التقرير أن الآلام عادت لتير شتيجن في الآونة الأخيرة، وبالتالي بدأ النادي يفكر بوضع حد لهذه المشكلة وإخضاع اللاعب لعملية جراحية بعد الانهاء من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وسيتم تقييم الموقف خلال الأسابيع القادمة، وبناءً على ما يشعر به اللاعب في المباريات سيتم اتخاذ القرار.

ويبدو أن تير شتيجن متردداً من إجراء هذه العملية كون الأطباء يتوقعون غيابه لفترة طويلة عن الملاعب تتراوح ما بين 3 إلى 4 أشهر، وبالتالي فإنه في أفضل الأحوال سيعود إلى الملاعب خلال شهر ديسمبر.

ويريد البرسا تجنب سيناريو المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي الذي رفض إجراء عملية جراحية في ركبته، وما زال اللاعب والنادي يدفعان ضريبة ذلك، لأنه اضطر للغياب عن الملاعب كثيراً بسبب هذه الإصابة خلال الموسمين الماضي والحالي، وانخفض مستواه بشكل حاد.