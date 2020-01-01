كشف سبب انتقال والد ميسي للعيش في إيطاليا

وكالات / سما /

تناقلت وسائل إعلام، أمس الجمعة، على نطاق واسع، أنباء عن إمكانية انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الدوري الإيطالي، بعد شراء والده ووكيل أعماله، خورجي ميسي، منزلا في إيطاليا.

ولكن الحفي الرياضي الإيطالي المعروف، جيانلوكا دي مارزيو، دحض كل هذه الإشاعات، حيث أكد أن شراء والد ميسي منزلا في إيطاليا واستعداده للانتقال للعيش هناك اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل، ليست له أي علاقة بكرة القدم أو بمستقبل نجله.

وأوضح دي مارزيو، أن خورخي ميسي قرر الانتقال للعيش في إيطاليا، لأنه يود الاستفادة من التسهيلات الضريبية هناك، واستبعد الصحفي الايطالي الشهير كل المزاعم التي اعتبرت استقرار والد ميسي في إيطاليا مؤشرا قويا على احتمال انتقال "البرغوث" الأرجنتيني إلى الدوري الإيطالي من بوابة إنتر ميلان.

وأشار دي مارزيو إلى أن ليونيل ميسي سبق له التأكيد في مرات عديدة عن احترامه الكامل لعقده مع برشلونة، وليست له أدنى رغبة في الرحيل عن أسوار "كامب نو".

ويرتبط ميسي (33 عاما) مع برشلونة بعقد يمتد حتى صيف العام 2021، لكن "البرغوث" أثار جدلا واسعا مؤخرا حول مستقبله، بعدما جمد المفاوضات بشأن تجديد عقده مع الفريق الكتالوني.