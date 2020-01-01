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باريس سان جيرمان يظفر بكأس فرنسا ضد سانت إتيان

السبت 25 يوليو 2020 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
باريس سان جيرمان يظفر بكأس فرنسا ضد سانت إتيان


وكالات / سما /

تمكن نادي باريس سان جيرمان، من الفوز على سانت إتيان بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، ضمن المباراة الختامية لمسابقة كأس فرنسا.

وأقيمت المباراة وسط حضور جماهيري يقدر بحوالي 5 آلاف مشجعاً، التزاماً بالقواعد الحكومية لمنع انتشار فيروس كورونا، مع العلم أن ملعب اللقاء يتصل سعته الاستيعابية لحوالي 80 ألف.

وشهدت الدقائق الأولى من اللقاء، استحواذ باريس سان جيرمان على الكرة، إلا أن الفرصة الأخطر كانت من نصيب سانت إتيان، عندما حصل لاعبه على الكرة داخل المنطقة من الجهة اليسرى، ليسدد كرة أرضية في الزاوية البعيدة لكنها ارتطمت بالعارضة.

وفي الدقيقة 14، سجل نيمار دا سيلفا هدف المباراة الوحيد، بعد كرة متبادلة بين مبابي وبين أنخيل دي ماريا، قبل أن يقوم النجم الفرنسي باختراق دفاع الخصم ويسدد كرة أرضية ارتدت من الحارس إلى منتصف منطقة الجزاء، لتجد نيمار ينتظرها ليضعها في الشباك.

وبعد مرور نصف ساعة، بدأت الخشونة تطغى على اللقاء، حيث حصل رومان حمومه وجيسي مولين لاعبا سانت إيتيان ولياندرو باريديس لاعب باريس سان جيرمان على إنذار أصفر لكل واحد منهم، قبل أن يتوقف اللعب بسبب إصابة كيليان مبابي.

وبعد الاستعانة بتقنية الفيديو، قرر الحكم إشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعب لوي بيرين بعد ثبوت تدخله العنيف ضد كيليان مبابي.

وغادر كيليان مبابي أرضية الملعب مصاباً، ليدخل مكانه بابلو سارابيا، وفي آخر دقائق اللقاء عاد النجم الفرنسي لدكة بدلاء فريقه، يرتدي واقياً طبياً، ويسير على عكازين.

وهذا هو اللقب الثاني لباريس سان جيرمان هذا الموسم، حيث فاز بلقب الدوري الفرنسي إثر إلغاء الموسم بسبب توقف المسابقة خلال شهر مارس الماضي.

#باريس سان جيرمان #فرنسا #سانت إتيان

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