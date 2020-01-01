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الإفراج عن أسير مقدسي بعد اعتقاله 5 سنوات ونصف

السبت 25 يوليو 2020 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة عن الأسير المقدسي بكر المغربي، من بلدة الطور شرق القدس المحتلة، بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة خمس سنوات ونصف.

وكانت سلطات الاحتلال أعادت الخميس اعتقال الأسير المغربي لحظة تحرره من أمام بوابة سجن "النقب" الصحراوي ونقلته للتحقيق في مركز شرطة صلاح الدين، كما اعتقلت شقيقه الأسير المحرر محمد.

وأفاد رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أن قاضي محكمة "الصلح" الإسرائيلية قرر مساء أمس الإفراج عن الأسير المغربي وشقيقه بشرط عدم استخدام الألعاب النارية.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال منزل المغربي فور وصوله إليه في بلدة الطور، واعتقلت الشاب هشام أبو الهوى.

#الاحتلال

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