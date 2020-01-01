  1. الرئيسية
  2. الصحة

عالم مناعة شهير "يصدم الجميع" : فيروس كورونا باق للأبد

السبت 25 يوليو 2020 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عالم مناعة شهير "يصدم الجميع" : فيروس كورونا باق للأبد


وكالات

يواصل العلماء في بريطانيا إجراء التجارب حول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، ليؤكد أحد كبار علماء المناعة في العالم أن الفيروس "باق إلى الأبد".

وقال البروفيسور جون بيل، العالم البارز وأستاذ الطب في جامعة أكسفورد، إن فيروس كورونا المستجد "قد يظل مستوطنا إلى الأبد، كون العنصر المسبب لعدوى الفيروس قد لا يقضى عليه أبدا".


وقدم بيل أدلة تفيد بأن أي "لقاح محتمل ضد الفيروس، من غير المرجح أن يكون له تأثير مناعي مستدام فيستمر فترة طويلة جدا"، بحسب هيئة "بي بي سي".

وأضاف بيل أن المؤشرات تظهر أننا سنشهد دورات من اللقاحات وموجات من تكاثر الأمراض، ثم مزيدا من اللقاحات ومزيدا من الأمراض.

وضرب بيل مثالا بمرض شلل الأطفال، مشيرا إلى أنه مرض يسببه فيروس، وله لقاح سهل، لكنه موجود دائما.

وأضاف بيل "لاحظوا مدى الصعوبات التي واجهها العلماء والأطباء للتخلص من مرض شلل الأطفال مثلا، فعلى الرغم من أن برنامج القضاء على ذلك الفيروس لا يزال مستمرا منذ نحو 15 عاما، لم يتحقق الهدف المرجو المتمثل في التخلص منه كليا".

وأتم البروفيسور جون بيل أنه "سيأتي كورونا ويذهب، وسنشهد فصول شتاء عدة يعاود فيها الفيروس نشاطه".

#فيروس كورونا #اصابات

الأكثر قراءة اليوم

كتاب إسرائيلي يتساءل: هل أصابت لعنة الشهيد أبو جهاد ثلاثة من منفذي اغتياله؟

الكشف عن حقيقة ظهور كائن غريب شديد السمية في مصر وليبيا وتونس

"لعنة توت عنخ آمون".. مصادفات مرعبة عقبت فتح مقبرة الفرعون لأول مرة

معاريف: هكذا يستعد الجيش الإسرائيلي للسيناريو الأسوأ حيال “حزب الله”

ماذا يقصد السيسي بـ"امتلاك مصر للقدرة الشاملة"؟

مصر ..محمد رمضان متهم بالسرقة

جيش الاحتلال الاسرائيلي يقصف اهدافا جنوب سورية

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة : تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

j

جيش الاحتلال ينصب منظومة "حدود ذكية وفتاكة"

الشخرة : نتوقع حدوث تراجع في عدد الإصابات بكورونا خلال الأيام المقبلة

غرينبلات: إذا ارادت إسرائيل تنفيذ الضم حسب صفقة القرن عليها تخصيص أراض لـ"دولة فلسطينية"

جيش الاحتلال الاسرائيلي يقصف اهدافا جنوب سورية