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جيش الاحتلال ينصب منظومة "حدود ذكية وفتاكة"

السبت 25 يوليو 2020 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال ينصب منظومة "حدود ذكية وفتاكة"


القدس المحتلة / سما /

أفادت تقارير إعلامية بأن الجيش الإسرائيلي نصب منظومة كاميرات وأجهزة متطورة في جنوب الضفة الغربية المحتلة، ترصد تحركات الفلسطينيين بحجة إحباط عمليات طعن وإطلاق نار محتملة.

ونقلت صحيفة "ماكور ريشون" الإسرائيلية عن ضابط إسرائيلي قوله، إنه تم إدخال تحسينات على المنظومة قبل نصبها في جنوب الضفة، وملاءمتها لهذه المنطقة، وأجريت تجارب عليها، تناولت سيناريوهات متنوعة، بدءا من عمليات طعن وحتى عمليات إطلاق نار من داخل بيوت.

وأضاف الضابط: "بإمكاني القول إن المنظومة نجحت في الامتحان وبكافة السيناريوهات. وهي عملانية وستساعد كثيرا في الحفاظ على نسيج حياة سليم في المنطقة".

ويطلق الجيش الإسرائيلي على المنظومة إسم "حدود ذكية وفتاكة"، ويتم نشرها في جنوب الضفة الغربية ضمن خطة "تنوفا" الأمنية لرئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي.

وقد تم نصب مثل هذه المنظومة بشمال الضفة الغربية في العام الماضي.

#جيش الاحتلال #الضفة #منظومة

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