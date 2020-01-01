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شاهد.. لحظة وفاة ضابط مصري متقاعد أثناء الصلاة

السبت 25 يوليو 2020 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. لحظة وفاة ضابط مصري متقاعد أثناء الصلاة


القاهرة / وكالات /

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر شريط فيديو يظهر وفاة ضابط متقاعد أثناء أدائه صلاة العشاء في أحد مساجد منطقة الكوثر بالغردقة.

وشعر الضابط، إ. ج.، بحسب الناشطين، بحالة إعياء مفاجئة توفي إثرها في نفس لحظة سقوطه.

وكانت أغلب الكلمات التي نشرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مدى دماثة خلقه ومحبته المنتشرة وسط رواد المسجد.

وأكد النشطاء أنه كان حريصا على صلاة الجماعة في المسجد وأنه حينما دخل المسجد كان مسرعا للوصول إلى الصف الأول وبمجرد فرش سجادة الصلاة لم يستغرق ثواني حيث سقط على ظهره.

ورغم محاولة رواد المسجد إنقاذ ونقله إلى أحد المستشفيات الخاصة القريبة إلا أنه فارق الحياة فى المسجد.

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