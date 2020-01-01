جنين: اعتقال 4 شبان أجروا "محاكمة ميدانية" لطفل (فيديو)

رام الله / سما /

اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينيّة، مساء أمس، الجمعة، 4 شبّان من مدينة جنين ظهروا في شريط فيديو يجرون "محاكمة ميدانيّة لطفل".

وقال محافظ جنين، أكرم الرجوب، إنه "بعد التحري والمتابعة تمكنت قوة أمنية مشتركة من اعتقال أربعة ممن ظهروا في مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر شبانا بعضهم ملثم ويحمل سلاحا، ويحيطون بفتى يتهمونه بارتكاب جريمة سرقة، ويعقدون له ما يشبه محاكمة ميدانية في الشارع العام، ويجبرونه على طلب العفو من الشخص الذي يتهمه بالسرقة كي لا يقيموا عليه الحد والعقاب".

وقرّر الشبان في نهاية الفيديو وأمام مجموعة من الناس وسط الحي، العفو عن الطفل ومسامحته على تصرفه، قبل أن يبدأ المسلحون بإطلاق النار بالهواء.

وأضاف الرّجوب أن هذا "العمل الإجرامي الذي تجاوز كل قيم مجتمعنا الأصيلة، وضرب بعرض الحائط مؤسساتنا الشرطية والقضائية التي نحتكم إليها، ما كان ليمر مرور الكرام وتحت أي ذريعة كانت، مضيفا أن المؤسسة الأمنية ستتصدى بحزم وعزيمة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والاستقواء على الضعفاء، وإشاعة شريعة الغاب في تحصيل الحقوق، مهما كانت المبررات".

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