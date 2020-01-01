رام الله / سما /

تناولت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، في عناوينها خبر تسجيل 3 حالات وفاة و537 إصابة جديدة بـ "كورونا" و235 حالة تعافٍ في فلسطين.

كما عنونت إصابة أربعة شبان بجروح مختلفة، والعشرات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الاسبوعية، إضافة لنشر جيش الاحتلال منظومة كاميرات وأجهزة تكنولوجية ومجسات متطورة جنوب الضفة الغربية.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة":"

_ الرئيس يعزي بوفاة رجل الأعمال التشيلي الفلسطيني الكبير خوسيه سعيد

_ 3 حالات وفاة و537 إصابة بـ "كورونا" و235 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.. تسجيل 4 حالات وفاة في صفوف جاليتنا بالسعودية وإصابة واحدة في ليبيا

_ منصور يطالب بالدفاع بحزم عن القانون الدولي والقرارات التي اتخذت بشأن قضية فلسطين

_ "الخارجية" تعلن تسيير رحلة إجلاء جديدة إلى الولايات المتحدة في 10 آب

_ الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين تندد بحذف اسم فلسطين من خرائط "غوغل" و "أبل"

_ منع إقامة صلاة الجمعة على أراضي حارس المهددة واعتقال 4 مواطنين بينهم نائب أمين سر فتح بالعيزرية.. إصابات جراء قمع مسيرة كفر قدوم.. والاحتلال ينشر منظومة مراقبة "متطورة" جنوب الضفة

_ "فتح" اعتبرت اعتقاله جريمة وتعبيرا عن العقلية الفاشية الإسرائيلية.. سلطات الاحتلال تمدد اعتقال محافظ القدس 7 أيام

_ الزعنون ينعى عضو المجلس الوطني المناضل محمد سلامة جرادة

_ قبل مئة يوم من الانتخابات.. ترامب يواجه خطر الهزيمة

_ تحليلات: نتنياهو يسعى لانتخابات قبل موعد التناوب

"الأيام":

_ حالتا وفاة و537 إصابة جديدة بفيروس كورونا غالبيتها في محافظتي القدس والخليل

_ 4 وفيات وحالة إصابة بـ "كورونا" في صفوف الجاليات الفلسطينية

_ طائرات إسرائيلية تقصف مواقع في جنوب سورية

_ عشرات الإصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات وتظاهرات رفضًا للاحتلال والاستيطان والضم

_ الاحتلال ينشر منظومة كاميرات ومجسات لرصد حركة المواطنين في جنوب الضفة

_ تمديد اعتقال محافظ القدس حتى الخميس المقبل

_ "السلام الآن": الاحتلال يهدم في سلوان بداعي المنفعة العامة ويشجع منظمة "إلعاد" على الاستيطان فيها

_ 10 آلاف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

_ محللون إسرائيليون: نتنياهو يسعى لانتخابات قبل موعد التناوب

"القدس":

_ مئات الوحدات الجديدة في عدة مستعمرات بالقدس المحتلة.. وتسويق ١٧٠٠ وحدة بـ "جفعات همطوس" ومصادرة أراض لصالح "هار حوماه"

_ 3 وفيات و537 إصابة جديدة بكورونا

_ وزارة التربية تتحدث لـ "القدس" عن طبيعة إجراءات "سجل القدرات" و"المقابلات" للوظائف التعليمية

_ الاحتلال ينشر منظومة مراقبة "متطورة" جنوب الضفة

_ مستوطنون يقتحمون قرية الباذان وإصابات خلال مواجهات في كفر قدوم

_ الآلاف يؤدون الجمعة في الأقصى وسط إجراءات مشددة

_ برنامج الحزب الديمقراطي الأميركي لانتخابات عام 2020 يعارض الضم ويتجاهل الاحتلال