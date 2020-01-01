الناصرة: وفاة شاب متأثرًا بإصابة عمل قبل شهرين

القدس المحتلة / سما /

توفي شاب في مدينة الناصرة، فجر اليوم، السبت، متأثرا بجروح أصيب بها في حادث عمل وقع بمدينة تل أبيب قبل شهرين.

والشاب هو نسيم فريد دبيني (33 عاما)، وكان الشاب المرحوم يعمل مقاولا في مجال الإنشاء وتدعيم البنايات، في ورشة بناء بمدينة تل أبيب حين تعرض لإصابة من جسم ثقيل أسقطه من ارتفاع 4 أمتار.

ونقل الشاب إلى مستشفى بيلنسون في منطقة المركز، وهو يعاني من لإصابات متعددة وخطيرة للغاية، قبل أن يُنقل لاحقا إلى مستشفى "هشارون" لاستكمال العلاج، إلا أنه توفي فجر اليوم السبت، متأثرا بجروحه الخطيرة.